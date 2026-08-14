El presidente de Ceuta reclama que se suspenda el derecho al asilo a los migrantes en casos de "invasión"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, compareció este viernes en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la localidad y que ambos calificaron de "invasión". Los dos mandatarios del Partido Popular (PP) coincidieron en reclamar tanto una devolución inmediata de los miles de migrantes que permanecen en territorio ceutí como un "nuevo marco normativo" que permita, argumentaron, recuperar la normalidad.

Vivas habló de una situación de "máximo riesgo" para la "convivencia" y para la seguridad nacional, por lo que consideró muy "adecuada" la visita del presidente de la Cámara Alta. El presidente ceutí se refirió a la situación de su ciudad como la de una "encrucijada" en la que "el estrés para los ciudadanos de Ceuta es ya insoportable". Por ello, abogó por el "retorno inmediato a Marruecos de todas las personas que aquel 30 de julio llegaron de manera ilegal a nuestra ciudad a través de una entrada masiva, y todavía permanecen en nuestra ciudad", en referencia tanto a los marroquíes como a quienes llegan desde otros países más al sur de África y que en muchas ocasiones encajarían en los perfiles de asilo por persecuciones políticas o de otra índole. "Cuando yo me refiero a que hay que desactivar la utilización de la presión migratoria en un territorio tan singular como el nuestro, que somos la única frontera terrestre de Europa en África, significa que hay que también tratar de evitar que esta sea una plataforma para la obtención de asilo", manifestó al respecto.

Preguntando en concreto por la supresión del asilo, contestó: "Ceuta no se puede convertir, de ninguna manera, en una plataforma para facilitar la entrada en el resto del continente, en el resto de España, y en el resto de Europa... Ceuta no puede cumplir ese papel, porque significaría que sería tanta la presión que anularía cualquier posibilidad de desarrollo de nuestra ciudad, y además anularía la posibilidad de llevar aquí una vida normal".

Marruecos, un "país seguro"

Vivas, además, recordó que Marruecos tiene la consideración de "país seguro" por parte de la Unión Europea (UE) en su pacto de migración y asilo. Y quiso remarcar que su postura "no puede poner en duda la solidaridad de los ceutíes". En ese sentido, blasonó de que no había otro lugar en España en el que "haya una acogida de inmigrantes en tránsito como hay en Ceuta. En términos relativos ninguno", concluyó, recordando los más de mil menores que permanecen en su territorio.

El presidente de Ceuta, en un tono casi críptico, habló de que la respuesta a la situación creada por la avalancha migratoria de los dos últimos días de julio "no ha estado a la altura, por parte de quien tenía que darla". Igualmente, negó que se trate de "una crisis migratoria", y recordó que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la calificó como "una vulneración de la integridad territorial de España". Pese a todo, y en una intervención que terminó con vivas a España y a Ceuta, mostró su "esperanza" de la situación finalmente se resuelva.

Totalmente alineado se manifestó a continuación Rollán, quien señaló sobre los migrantes que permanecen en territorio ceutí: "Desde el primero hasta el último de todos los que han invadido España sin respetar los cauces formales y legales deben regresar al lugar del que partieron". El presidente del Senado, que recordó la avalancha del verano de 2021 para explicar que "no es la primera vez que ocurre", explicó así la necesidad de ese nuevo marco normativo defendido por ambos: "Que sea capaz de cubrir con carácter inmediato, y de dotar de herramientas suficientes para recuperar la normalidad".