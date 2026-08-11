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Crisis en Ceuta

El PP pide al Gobierno la emergencia sanitaria en Ceuta

El partido cifra en 12.000 los migrantes que siguen en la ciudad y exige que se acelere su retorno a Marruecos

La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez.

La vicesecretaria de Sanidad del PP, Carmen Fúnez. / PP

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Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) sigue de cerca la crisis en Ceuta, donde estuvo en los primeros días tras la avalancha migratoria de finales de julio el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien podría volver a la ciudad autónoma en las próximas semanas. Este martes, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social de los populares, Carmen Fúnez, se reunió allí con representantes sindicales del sector sanitario de SAE, UGT, CCOO, CSIF y Sindicato Médico, acompañada de la consejera de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de la ciudad autónoma, Nabila Benzina; la vicesecretaria de política social y sectorial, Cleopatra R'Kaina; la coordinadora Adela Nieto; y el secretario general del PP en Ceuta, Guillermo Martínez Arcas.

En declaraciones a los medios, Fúnez reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de emergencia sanitaria en la ciudad ante más de 500 atenciones diarias en urgencias (frente a las alrededor de 150 que se atendían antes de la entrada masiva). Todo ello después de denunciar una situación "límite" en la que los sanitarios trabajan, como le trasladaron a Fúnez sus representantes sindicales, en situaciones muy difíciles y "complejas". Por eso ha exigido que se active el plan estratégico de catástrofes y se refuerce de inmediato las plantillas.

Como es habitual entre los dirigentes del primer partido de la oposición, incluido el propio Feijóo, Fúnez incidió en señalar la competencia del Gobierno central sobre el Hospital de Ceuta, ya que esta ciudad autónoma y Melilla son los únicos territorios españoles donde esa competencia no está transferida, como sí ocurre desde hace años en todas y cada una de las diecisiete comunidades autónomas.

En ese sentido, la vicesecretaria del PP reprochó a la ministra de Sanidad, Mónica García, que no haya visitado aún en tres años de mandato Ceuta y Melilla, y tampoco ahora, con motivo de lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió como un "ataque a la integridad territorial" de España.

Por otro lado, Fúnez ha exigido al Gobierno que acelere el retorno a Marruecos de las más de 12.000 personas que, según sus datos, permanecen en Ceuta tras la entrada masiva registrada los pasados 30 y 31 de julio. La dirigente popular ha afirmado que hay personas acampadas en playas y concentradas en las inmediaciones del polígono industrial del Tarajal, unas circunstancias que, a su juicio, están generando problemas de seguridad y de carácter sanitario.

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"Quien no quiera reconocer ese problema le está fallando a Ceuta y le está fallando a España", ha señalado, y ha reclamado además una mayor presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las calles de Ceuta, al tiempo que ha considerado insuficiente que se anuncien refuerzos únicamente ante una posible nueva entrada de migrantes a partir del 15 de agosto.

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Fuente: El Periódico

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