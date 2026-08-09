La ministra de Infancia, Sira Rego, presentará una 'Ley de familias acogedoras' tras el verano

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que, a la vuelta del verano, llevará al Consejo de Ministros una Ley de familias acogedoras para "mejorar los mecanismos" que "faciliten la acogida y la adopción".

"Desde el Gobierno sí que estamos trabajando en una ley de familias acogedoras que vamos a llevar al Consejo de Ministros a la vuelta del verano. Es una ley muy esperada que hemos trabajado junto con las asociaciones de familias acogedoras", ha avanzado Rego en una entrevista con Europa Press, realizada antes de que se produjera la crisis migratoria en Ceuta.

Además, ha apuntado que esta ley está teniendo "una buena acogida también entre las comunidades autónomas" y espera poder trabajarla en la próxima conferencia sectorial que van a convocar.

Coordinación interterritorial

Sobre el contenido de la norma, la ministra de Juventud e Infancia ha explicado que es "una ley que pretende mejorar los mecanismos" que "faciliten la acogida y la adopción" y "establecer" una coordinación interterritorial. También tendrá en cuenta las "experiencias virtuosas" que ya se han puesto en marcha en distintos territorios.

"La idea es que la ley facilite y reconozca el papel y el rol de las familias de acogida y genere mecanismos más eficientes y acorte los plazos y facilite todo lo que tiene que ver con acogida y con adopción", ha subrayado Rego.

La ministra espera que esta ley ayude a que las cifras de menores que crecen sin una familia en España "se vayan disipando progresivamente". Según los últimos datos, cerca de 20.000 menores tutelados se encuentran en acogimiento residencial en España, de los cuales unos 1.200 niños y niñas tienen menos de 6 años y casi 600 de 0 a 3 años.

Malos datos

"A mí me parecen muy malos datos. Creo que tenemos que hacernos cargo de esto", ha valorado la titular de Juventud, al tiempo que ha situado también "una parte de la responsabilidad en las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias a este nivel".

Por otro lado, preguntada por las altas cifras de escolarización temprana --según datos del Ministerio de Educación, el 73% de los niños de dos años estaba escolarizado en el último curso y el 52% de los de un año--, la ministra considera que hay un "fracaso", no del modelo de crianza, sino del "modelo económico". "Hemos asumido como normal que debemos vivir para trabajar y no trabajar para vivir", ha advertido Rego.

A su juicio, si la sociedad estuviera ordenada de tal manera que "la infancia bien cuidada" fuera "un elemento central", las cosas serían "diferentes".

"Sería normal que las personas que decidieran tener hijos e hijas, las familias, los distintos modelos de familia que hay, tuvieran unas condiciones laborales adaptadas precisamente al modelo de crianza que estimara más oportuno, pero con garantías, con garantías de buenas escuelas públicas, con garantías de buenas redes de cuidados, con garantías de bajas quizá más extendidas en el tiempo", ha defendido.

Mejora sustancial

En todo caso, ha puesto en valor que, estos últimos años, desde el Gobierno han "mejorado sustancialmente" las condiciones de los permisos retribuidos por cuidado de hijos y ha lamentado que el Congreso tumbara la reducción de la jornada laboral.

"Para nosotros esto era fundamental, pero no solamente como derecho de los trabajadores y trabajadoras, que por supuesto, sino que yo voy más allá y, como ministra de Infancia, creo que es un derecho de los niños y niñas de este país la reducción de la jornada laboral porque tienen derecho a disfrutar de más tiempo con sus padres y madres", ha remarcado.

Votar a los 16

Por otro lado, sobre la Ley de Juventud, en la que quiere incluir el voto a los 16 años, Rego ha indicado que ya están "negociando" el borrador con el PSOE y espera que pueda ir al Consejo de Ministros a la vuelta del verano.

"Nosotros sí que planteamos la ampliación del voto a los 16 años. Es uno de los elementos que lleva la ley. La ampliación de los derechos políticos hasta los 16 años. Sería una de las grandes ampliaciones de derechos políticos de la democracia en nuestro país", ha defendido.

La titular de Juventud considera que esta norma puede, si no resolver la "desafección" que "atraviesa a la juventud", sí al menos "acercarla mucho más, desde edades más tempranas, a todos los mecanismos que tienen que ver con la intervención política".

Desde 2029

Rego propone una implantación "de manera gradual", empezando por que los menores a partir de 16 años puedan votar en las próximas elecciones europeas, que se celebrarán en el año 2029, como ocurre en otros países de la Unión Europea.

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"Se podría ir planteando de manera gradual hasta la implementación total en todos los procesos electorales que tuvieran que venir a partir de ese momento", ha sugerido.

Fuente: El Periódico