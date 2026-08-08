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Crisis migratoria
Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta
El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
El Gobierno decide restablecer de forma inmediata los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de Meloni haya rechazado levantar sus controles a los viajeros procedentes de España
La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.
Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.
Vivas calcula que entre 8.000 y 11.000 migrantes siguen en Ceuta
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha calculado este sábado entre 8.000 y 11.000 las personas que permanecen actualmente en la ciudad por la entrada masiva del pasado 30 de julio y ha exigido al Gobierno central que agilice su retorno a Marruecos, al considerar que es la “única salida” para resolver una situación “absolutamente insostenible”. (Seguir leyendo)
Marlaska informa a la UE de los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado a diferentes autoridades de la Unión Europea la decisión del Gobierno de restablecer los controles fronterizos en aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre el Reino de España y la República Italiana. (Seguir leyendo)
Castilla y León no asistirá a la Sectorial de Infancia y pide el retorno de los menores
La Junta de Castilla y León ha comunicado por carta su ausencia en la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia del próximo 13 de agosto, ante su oposición al traslado de menores extranjeros no acompañados procedentes de la ciudad autónoma de Ceuta, para quienes pide que retornen a Marruecos.
“No responde a razones de oportunidad política, sino al estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional y del principio del interés superior del menor, que impone como principio fundamental el de la reunificación familiar y devolución al país de origen”, recoge la misiva enviada a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, según ha informado este sábado la Junta de Castilla y León en un comunicado.
¿Cómo se gestó la crisis en Ceuta? Los expertos analizan los mensajes y los bulos en las redes sociales
Ante unas imágenes nunca antes vistas, con miles de personas cruzando a nado la frontera que separa Ceuta de Marruecos, una de las primeras preguntas fue cómo era posible que tanta gente se hubiera concentrado en la ciudad marroquí de Castillejos para llegar de forma masiva a España. En apenas 24 horas entraron 72.000 migrantes en territorio ceutí. Cuando disminuyó la presión, el Gobierno y las instituciones europeas señalaron directamente los mensajes que habían circulado en los días previos por redes sociales, con bulos sobre la sentencia del Tribunal Supremo que matizaba las devoluciones en caliente y sobre la supuesta ausencia de repercusiones por entrar en España de manera irregular. Pero, ¿cómo se gestó la crisis? ¿Cómo funcionan las interacciones sociales para llevar a miles de personas a una travesía que acabó con la vida de más de 100 personas? (Seguir leyendo)
Extremadura rechaza acoger a menores migrantes de Ceuta sin que el Gobierno acredite antes su edad y situación familiar
Extremadura no participará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada por el Gobierno de España el próximo 13 de agosto para abordar el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta. Así se lo ha comunicado por carta el vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
En la misiva, Fernández reitera el rechazo de la Junta de Extremadura a cualquier traslado mientras el Estado no haya tramitado individualmente la situación jurídica de cada menor ni haya facilitado la documentación sobre su identidad, edad y circunstancias familiares. "Lo que no vamos a hacer es aceptar un reparto automático de menores mientras el Gobierno de Sánchez no haya cumplido con su obligación de determinar qué ocurre con cada uno de ellos", señala el vicepresidente.
Interceptan a 30 migrantes llegados en dos pateras a Formentera y Cabrera
La Guardia Civil ha interceptado esta madrugada a dos grupos de migrantes llegados en patera a Baleares, uno de ellos con 8 personas de origen magrebí en Formentera, y el otro con 22 de origen subsahariano en las Illes Bledes, en el archipiélago de Cabrera.
El primer incidente ha sido a la 1.00 horas en el camino de s'Estufador de Formentera, donde han sido interceptados los 8 migrantes de origen magrebí, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.
Bruselas pide a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y verificación tras crisis en Ceuta
La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea por la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, pidió este viernes a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y reforzar la verificación de datos en relación con la reciente crisis migratoria en Ceuta.
En un mensaje publicado anoche en redes sociales, la comisaria europea dijo haberse reunido con las plataformas "para tratar la situación en Ceuta".
Asimismo, aseveró que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis" y añadió que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".
El Gobierno restablece los controles fronterizos con Italia
El Gobierno ha decidido restablecer los controles fronterizos con Italia después de que el Ejecutivo de este país haya rechazado levantar esos controles que impone a las personas procedentes de España tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos.
No han llegado migrantes a la Europa continental desde Ceuta
La Comisión Europea insistió este viernes en que no se han producido movimientos de migrantes entre la ciudad norteafricana española de Ceuta y la Europa continental, después de que el Gobierno español avisase a Italia de que implementará medidas "proporcionales" a los controles que ha establecido a pasajeros procedentes de España a raíz del incidente de entrada masiva. "Según nos han informado las autoridades españolas, hasta ahora se ha logrado impedir con éxito el desplazamiento ilegal hacia la España peninsular y Europa", dijo a EFE un portavoz del Ejecutivo comunitario.
IU pide la comparecencia de la directora del CNI
El portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha pedido este viernes la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante la comisión de Secretos Oficiales de la cámara para que dé cuenta de los informes que haya redactado esta institución sobre la situación en Ceuta. Santiago ha presentado una iniciativa con esa petición para que Casteleiro explique "los informes que, en su caso, haya preparado el CNI para departamentos y ministerios del Gobierno antes del 30 de julio advirtiendo del ataque híbrido en la frontera entre Marruecos y Ceuta".
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- Esquela José López Serrano