Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | El Gobierno cifra en 1.342 los menores en Ceuta

Alertan de condiciones “casi inhumanas” y riesgos en el centro de menores de Melilla

El comité de empresa del centro de menores de La Purísima de Melilla ha alertado este viernes de la “alarmante situación de colapso, masificación y desamparo institucional” en el que se encuentra tras el aumento del número de acogidos y la falta de medios que sufre, provocando condiciones “casi inhumanas” y riesgos sanitarios.

En una nota, el comité de empresa ha asegurado que el hacinamiento que sufre el centro de protección lo devuelve a “los peores escenarios del pasado”, dado que la carencia de medios materiales y humanos imposibilita garantizar la seguridad y ofrecer un servicio digno a los menores.

Ha asegurado que la plantilla actual solo puede cubrir las necesidades básicas de alimentación y techo, dejando de lado el proyecto pedagógico, y que las deficientes condiciones higiénicas actuales han generado “una falta extrema de salubridad”, lo que supone un riesgo alto de brotes de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna.