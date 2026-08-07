Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamacas y sombrillas en FormenteraAscensor del Parador de IbizaVigilancia durante el eclipseTraslado de residuos a Mallorca
instagramlinkedin

Mundial 2030

El PP reclama que España se desentienda de la organización del Mundial 2030 si no alberga la final

La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, argumenta que España, como campeona del mundo, merece acoger la final del Mundial 2030

Alma Ezcurra

Alma Ezcurra / Eduardo Parra - Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Mariano Alonso Freire

Madrid

El Partido Popular (PP) reclamó este viernes al Gobierno que España se desentienda de la organización del Mundial de fútbol 2030, concedido a nuestro país, Portugal y Marruecos, si finalmente la final del mismo se juega en el estadio Hassan II en Casablanca, actualmente en construcción, y no en el Santiago Bernabéu o el Nou Camp. Algo que según el periódico británico The Times le habría ofrecido el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, al rey Mohamed VI, algo que desmintió el organismo internacional. Según Radio Nacional de España, en cambio, lo que albergará el Hassan II será la final del mundial de clubes, que se celebrará un año antes, en 2029.

Así lo manifestó la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del primer partido de la oposición, Alma Ezcurra, después de que Sumar, el socio de coalición del PSOE, haya planteado algo similar, mientras que Vox reclama que se expulse a Marruecos de la organización, algo que los de Santiago Abascal han vehiculado a través de la presentación de una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados.

"En el Partido Popular creemos que un Mundial cuya final no se juegue en España no debería ser organizado por España. Y exigimos al Gobierno de España que defienda que la final del Mundial se celebre en nuestro país. Porque somos campeones del mundo, porque somos una potencia mundial, porque acogemos la mayor parte de las sedes, porque lideramos la organización desde el principio y porque nos lo hemos ganado", argumentó Ezcurra durante una comparecencia ante los medios de comunicación en León.

Noticias relacionadas

Los de Alberto Núñez Feijóo no han presentado iniciativa alguna, pero sí dejan claro que no sería aceptable que España no albergase la final del torneo, y así se lo han transmitido mediante una carta a la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón. Según Ezcurra, "los españoles no lo pueden entender, un evento deportivo que nos hemos ganado por tradición, por décadas de liderazgo en el fútbol mundial... los españoles no entienden que un estadio como el Bernabéu, Riazor, San Mamés, el Camp Nou... acojan los dieciseisavos de final de un evento deportivo y la final se juegue en Marruecos", concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera
  2. El obispo reivindica el uso público del ascensor del Parador de Ibiza: 'El Parador también es de los ibicencos
  3. Imágenes del coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas
  4. Un camión de la basura choca contra un autobús de línea en Ibiza
  5. Statuas d Sal cumple su promesa y hace vibrar un Vara de Rey abarrotado
  6. Descartan la implicación de otro vehículo en el accidente que dejó cuatro heridos en Formentera
  7. Esquela Antonio Escandell Tur
  8. Me siento ibicenco de corazón': Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany
Tracking Pixel Contents