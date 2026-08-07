Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamacas y sombrillas en FormenteraAscensor del Parador de IbizaVigilancia durante el eclipseTraslado de residuos a Mallorca
instagramlinkedin

Ceremonia en Cali

Felipe VI asiste este viernes por sexta vez a una investidura en Colombia, la del ultraderechista De la Espriella

El Rey partió hacia Cali tras reunirse el jueves por la tarde en Mallorca con el presidente de Ceuta

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 20 de julio, durante el desfile militar del Día de la Independencia, en Medellín (Colombia).

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, el 20 de julio, durante el desfile militar del Día de la Independencia, en Medellín (Colombia). / STR / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Felipe VI asistirá este viernes en Cali a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Será la sexta ocasión en la que el Monarca represente a España en una investidura presidencial colombiana y la primera en la que la ceremonia se celebre fuera de Bogotá.

Según fuentes de Zarzuela, el Rey llegará por la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que esta vez si estará junto al Monarca después de causar baja en la toma de posesión de hace diez días de Keiko Fujimori en Perú. Antes del acto, el jefe del Estado español se reunirá con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, en el centro histórico. Desde este 7 de agosto, el edificio también albergará la sede presidencial del nuevo mandatario en la capital del Valle del Cauca.

-FOTODELDÍA- MADRID, 03/05/2023.- Los reyes de España, Felipe VI y Letizia (i), posan con el presidente de Colombia, Gustavo Petro (2-d), y su esposa, Verónica Alcocer (d), a su llegada a la cena de gala que se celebra este miércoles en el Palacio Real, en Madrid. EFE/Jauanjo Martín

Los Reyes, el 3 de mayo de 2023, posan con el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y su esposa, Verónica Alcocer, a la llegada a la cena de gala en el Palacio Real, en Madrid. / Juanjo Martín / EFE

La ceremonia de transmisión del mando comenzará a las 15.00 horas en el Arena USC, siete horas más tarde en España. Al concluir, Felipe VI emprenderá el regreso a España.

De la Espriella, abogado penalista de 48 años, llega al poder como un outsider de ultraderecha tras una campaña marcada por las redes sociales, los exabruptos y la promesa de aplicar una política de mano dura. Su ajustada victoria deja un país dividido casi por la mitad y sin un mandato claro para impulsar la ruptura con el anterior proyecto de izquierdas liderado por Gustavo Petro.

La toma de posesión reunirá en Cali a dirigentes de la derecha y la ultraderecha regional y contará con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La ciudad ha desplegado 11.000 miembros de seguridad después de que las autoridades neutralizaran cerca de Cali un autobús cargado con explosivos.

Felipe VI emprendió el viaje a Colombia después de recibir este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien abordó la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Noticias relacionadas y más

El Rey ya asistió a las investiduras de Gustavo Petro, en 2022; Juan Manuel Santos, en 2010; Álvaro Uribe, en 2002 y 2006, y Andrés Pastrana, en 1998. Todas, menos la de Petro, como Príncipe de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera
  2. El obispo reivindica el uso público del ascensor del Parador de Ibiza: 'El Parador también es de los ibicencos
  3. Imágenes del coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas
  4. Un camión de la basura choca contra un autobús de línea en Ibiza
  5. Statuas d Sal cumple su promesa y hace vibrar un Vara de Rey abarrotado
  6. Descartan la implicación de otro vehículo en el accidente que dejó cuatro heridos en Formentera
  7. Esquela Antonio Escandell Tur
  8. Me siento ibicenco de corazón': Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany
Tracking Pixel Contents