Ceremonia en Cali
Felipe VI asiste este viernes por sexta vez a una investidura en Colombia, la del ultraderechista De la Espriella
El Rey partió hacia Cali tras reunirse el jueves por la tarde en Mallorca con el presidente de Ceuta
Felipe VI asistirá este viernes en Cali a la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. Será la sexta ocasión en la que el Monarca represente a España en una investidura presidencial colombiana y la primera en la que la ceremonia se celebre fuera de Bogotá.
Según fuentes de Zarzuela, el Rey llegará por la mañana al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón acompañado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que esta vez si estará junto al Monarca después de causar baja en la toma de posesión de hace diez días de Keiko Fujimori en Perú. Antes del acto, el jefe del Estado español se reunirá con De la Espriella en el Centro Cultural de Cali, en el centro histórico. Desde este 7 de agosto, el edificio también albergará la sede presidencial del nuevo mandatario en la capital del Valle del Cauca.
La ceremonia de transmisión del mando comenzará a las 15.00 horas en el Arena USC, siete horas más tarde en España. Al concluir, Felipe VI emprenderá el regreso a España.
De la Espriella, abogado penalista de 48 años, llega al poder como un outsider de ultraderecha tras una campaña marcada por las redes sociales, los exabruptos y la promesa de aplicar una política de mano dura. Su ajustada victoria deja un país dividido casi por la mitad y sin un mandato claro para impulsar la ruptura con el anterior proyecto de izquierdas liderado por Gustavo Petro.
La toma de posesión reunirá en Cali a dirigentes de la derecha y la ultraderecha regional y contará con la presencia del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. La ciudad ha desplegado 11.000 miembros de seguridad después de que las autoridades neutralizaran cerca de Cali un autobús cargado con explosivos.
Felipe VI emprendió el viaje a Colombia después de recibir este jueves por la tarde en el Palacio de Marivent, en Mallorca, al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con quien abordó la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.
El Rey ya asistió a las investiduras de Gustavo Petro, en 2022; Juan Manuel Santos, en 2010; Álvaro Uribe, en 2002 y 2006, y Andrés Pastrana, en 1998. Todas, menos la de Petro, como Príncipe de Asturias.
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Fuente: El Periódico
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