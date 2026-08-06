Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cruceros en IbizaDepuradora de PortinatxTraslado de basura a MallorcaAscensor del Parador de Ibiza
instagramlinkedin

En Directo

Crisis migratoria

Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva

El ministro del Interior español ha asegurado que han vuelto 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta

El Gobierno destinará 25 millones adicionales a Ceuta para la acogida de menores migrantes

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta

Ver galería

Cientos de migrantes cruzan la frontera y llegan a nado a Ceuta. / Europa Press/Contacto/Xinhua / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rubén Gargoi

Sarai Vázquez

La ciudad de Ceuta afronta las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

Sigue aquí en directo la última hora de la crisis migratoria.

Actualizar
Ver más
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Horas claves para encontrar al vecino de Sant Joan tras cuatro días de búsqueda
  2. Política, empresa y cultura de Ibiza y Formentera se citan en Marivent
  3. Ibiza se entrega al Flower Power en una noche de espíritu hippy y calor
  4. Cuatro días de fiesta con espectáculo pirotécnico frente al mar en el barrio de Ibiza ses Figueretes
  5. Guía para ver el eclipse total de sol en Ibiza y no acabar observándolo desde una carretera
  6. Estaba escondido bajo la cama de su víctima: la Policía Nacional detiene a un presunto maltratador en Ibiza
  7. Vecinos de s'Illa Plana de Ibiza sobre el proyecto de la discoteca cabaré Lío en es Botafoc: 'Presentaremos batalla e iremos hasta el final
  8. La memoria de Ibiza se activa con la vuelta de Manumission: 'No había tregua, todos los días eran una fiesta', recuerda Antonia Rb

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

Interior detecta en VioGén 104.666 casos activos de víctimas de violencia de género, 14 en riesgo extremo

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

El eclipse total es una oportunidad única para investigar la dinámica del Sol y el efecto sobre la atmósfera

Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera

Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera

Imágenes del coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas

Imágenes del coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas

“Muchos animales consiguen escapar del fuego, pero el peligro no termina ahí”: así cambia su vida cuando se apagan las llamas

“Muchos animales consiguen escapar del fuego, pero el peligro no termina ahí”: así cambia su vida cuando se apagan las llamas

Mira las imágenes de la misa solemne de Santa Maria en la Catedral de Ibiza

Mira las imágenes de la misa solemne de Santa Maria en la Catedral de Ibiza

El cuerpo sabe

El cuerpo sabe

Galería: Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino

Galería: Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino
Tracking Pixel Contents