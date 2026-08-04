El Gobierno cifra en 260 los migrantes que siguen en Melilla y anuncia la instalación de boyas en el mar

Las cifras que la crisis migratoria ha dejado en Melilla nada tienen que ver con las sufridas en Ceuta. Lejos de los más de 60.000 personas que entraron en territorio ceutí, la delegada del Gobierno en la ciudad de Melilla, Sabrina Moh Abdelkader, ha asegurado que entre el jueves y el viernes entraron algo más de 1.300 migrantes, pero que la mayoría fueron "retornados" esos mismos días, quedando solo 260 personas, de las cuales 140 serían menores. Además, ha anunciado que están trabajando en la instalación de "elementos de contención" similares a las boyas ya puesta en Ceuta.

Con la presión migratoria en descenso, Moh Abdelkader ha hecho balance de la situación que vivió la ciudad autónoma los pasados jueves y viernes, cuando grupos de migrantes se enfrentaron a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para saltar la frontera y entrar en España. Según ha explicado, 1.323 lo lograron, pero fueron 1.063 los que fueron "retornados" esos mismos días, lo que deja un saldo final de 260 migrantes, 140 menores y el resto adultos.

Sobre la situación de los menores, la cual denunció este lunes el presidente melillense Juan José Imbroda, la delegada del Gobierno ha explicado que al seguir en "contingencia migratoria extraordinaria" se está "dando la máxima celeridad posible" al traslado de los jóvenes a la península Ibérica. Respecto a los adultos, ha asegurado que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de la ciudad tiene capacidad para 780 personas y, actualmente, hay almo más de 300 plazas ocupadas. "Todavía tenemos capacidad", ha dicho.

Moh Abdelkader también ha anunciado que se instalarán "elementos de contención" al estilo de la barrera de boyas que se ha puesto en Ceuta para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente a quienes entraban por mar. "Nosotros estamos trabajando en elementos de contención, aquí en la ciudad de Melilla, adaptado a nuestras necesidades y realidad. Estuvimos desde el primer momento contemplando estas cuestiones", ha dicho antes de explicar que llevan trabajando en esta medida desde que se conoció la sentencia del TS.

Colaboración y coordinación

Sobre la colaboración con Marruecos, la delegada del Gobierno en Melilla ha dicho que ha sido "clave" y que ha sido "fluida, coordinada y constante". "Ha sido muy buena la colaboración, la cooperación. El resultado ha sido positivo", ha asegurado, en la línea de lo que viene reivindicando el Ejecutivo que de forma generalizada ha evitado criticar al país vecino. Solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha exigido responsabilidades.

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Moh Abdelkader también ha querido responder a las críticas lanzadas por Imbroda, que aseguró que el Gobierno les tiene olvidados y que nadie se puso en contacto con él. Según ha dicho, ella misma forma parte del Ejecutivo y le contacto el mismo jueves para que formase parte del comité de crisis que se activó ante los intentos de grupos de migrantes por superar la frontera que separa Melilla de Marruecos.