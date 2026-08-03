Caso Zapatero
Zapatero recurre el 'cheque en blanco' que el juez ha dado a la UDEF para el análisis de sus cuentas bancarias y las de sus hijas
El juez autorizó nuevas indagaciones en las cuentas de Zapatero, en las de sus hijas y su secretaria tras detectar la UDEF "operativas financieras" sospechosas
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado este lunes un recurso en el que pide al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que deje sin efecto la orden dada a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía para profundizar en la información sobre varias cuentas corrientes a su nombre y al de sus hijas Alba y Laura. Argumenta que la posibilidad de que amplíen la información "que se considere pertinente" supone una "delegación en blanco" que atenta contra los derechos fundamentales del expresidente del Gobierno.
El recurso, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que "resulta evidente" que la información que pueda pedir de forma adicional a los movimientos bancarios con el máximo nivel de detalle "comprende un nivel de injerencia potencial en el derecho a la intimidad y los datos personales que no puede quedar al albur del criterio de los agentes de la UDEF, cuya función es auxiliar, de modo que habrán de solicitar autorización judicial al respecto con carácter previo".
A juicio de la defensa, se puede entender que la unidad policial solicite cierto margen de autonomía en la investigación y el instructor se lo conceda, pero en este caso se trata de peticiones que friccionan o chocan con derechos fundamentales, y requieren una ponderación de los intereses en conflicto, como así lo exige la Constitución y la ley". La defensa añade que con ello no quiere decir que se impida la obtención de documentación adicional, pero sí que precisa "de una previa autorización judicial mediante resolución motivada".
Investigación prospectiva
La defensa añade en su recurso que "no se puede perder de vista que una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva", y es obligación del juez competente, José Luis Calama, y en segundo plano al resto de partes, "poder verificar previamente si una determinada petición de la UDEF se circunscribe a lo que es objeto del proceso, esto es, determinar si sirve al análisis de los flujos económicos que pudiera recibir el señor Rodríguez Zapatero de algunas personas o entidades" señaladas en el auto que autorizó la entrada y registro de su despacho profesional.
Por ello, pide al juez que anule la orden dada y "se establezcan con claridad los criterios para el expurgo, ordenando a la unidad policial encargada del análisis que haga constar en sus informes no solo los datos que eventualmente detecte favorables a la tesis policial, sino que también consignen y aprecien todas las circunstancias y datos que resulten favorables para los investigados" y a sus defensas.
Calama autorizó a la Policía a profundizar en las cuentas señaladas en su Oficio y que corresponden a Rodríguez Zapatero y sus hijas, pero también a su secretaria Gertrudis Alcázar y a varias empresas vinculadas al presunto testaferro del expresidente, Julio 'Julito' Martínez. Lo hizo tras recibir nuevo oficio de la UDEF que apunta a "operativas financieras en las que han sido observadas ciertas divergencias respecto de los importes de flujos de capitales investigados", por lo que se hace necesario disponer de información bancaria más completa.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Un choque en cadena entre un coche de gran cilindrada y tres taxis deja seis heridos, uno de ellos grave, en la carretera de Sant Antoni
- Denuncian en Formentera un retraso de más de 30 minutos en la llegada de una ambulancia para atender a una mujer que finalmente falleció
- Ampliado el proceso contra la trama rusa de blanqueo que quería comprar dos discotecas en Ibiza
- Una noche en Marivent
- Continúa el intenso dispositivo de búsqueda de Antoni Escandell, el hombre de 82 años desaparecido en Ibiza
- Aparece una gineta muerta atropellada en Ibiza
- De TikTok a la farmacia: los productos virales que arrasan entre los turistas en Ibiza
- No es una tienda de chucherías': turistas exigen fármacos sin receta en Ibiza, según el farmacéutico Moussa Keita