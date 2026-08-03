Última hora de Ceuta y Melilla, en directo | Ceuta estima que quedan entre 3.000 y 5.000 migrantes en la ciudad cuatro días después de las entradas masivas

Más de 1.500 migrantes atendidos en Ceuta

Más de 1.500 migrantes de los que entraron a Ceuta durante el acceso masivo por el espigón fronterizo del Tarajal han sido atendidos en el Hospital Universitario y en los centros de salud, de ellos 463 durante este domingo.

Según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 463 personas fueron atendidas ayer sin "incidencias reseñables" en ninguno de los niveles de atención sanitaria.

El INGESA ha expresado su reconocimiento a la "profesionalidad de los trabajadores y desmiente categóricamente" las afirmaciones vertidas por determinadas formaciones políticas y organizaciones sindicales respecto a un supuesto "colapso" del sistema, "extremo que no se corresponde con los datos objetivos de actividad".