Crisis migratoria
Vox afirma que "miles y miles" de migrantes continúan en Ceuta y que "los españoles siguen aterrorizados"
EP
Vox ha afirmado que "miles y miles" de migrantes continúan en Ceuta pese a que el Gobierno ha asegurado que la práctica totalidad de quienes cruzaron de forma irregular han regresado a Marruecos, y ha denunciado que "los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas".
"En Ceuta, comprobando la nueva mentira de Sánchez: no se han vuelto a Marruecos, en Ceuta siguen miles y miles de INVASORES mientras los españoles siguen aterrorizados sin poder salir de sus casas", ha escrito el partido en un mensaje publicado en su cuenta de X este domingo.
En una segunda publicación, la formación ha cargado contra la instalación de la barrera marítima de contención colocada por el Ejecutivo junto al espigón fronterizo del Tarajal. "Es una puñetera vergüenza la nueva burla de Sánchez a España y a los españoles. ¡Ha puesto un flotador para 'blindar' la frontera entre Ceuta y Marruecos!", ha expresado el partido.
Fuente: El Periódico
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