Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Autoridades españolas cifran en "más de 100 los cadáveres" que ya han aparecido en las costas ceutíes

La ciudad de Ceuta afronta este sábado las secuelas de la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos, de las cuales han regresado ya 53.000 y en la que han muerto al menos 67 personas, en una nueva crisis migratoria que ha llevado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a plantearse una reforma de la ley de extranjería para facilitar las repatriaciones en la frontera.

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May Mariño El Gobierno aclarar que no se puso antes la cadena de boyas en la frontera porque se estaba discutiendo "qué se podía poner" y que cumpliera la ley. Hasta que llegó el "jueves por la mañana" y la situación cambió "radicalmente", según el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez

May Mariño Miguel Tellado aseguró señalando que aún hay “miles de inmigrantes ilegales que pretenden quedarse en la ciudad y que están escondidos”. Exigió al Ejecutivo que ponga “todos los medios para que los que han entrado ilegalmente en España sean devueltos de forma inmediata a Marruecos”: “Que no quede ni uno”. Al tiempo que criticó que el único que ha recobrado la normalidad ha sido Pedro Sánchez, que “se ha vuelto a La Mareta con su playlist de Spotify”, mientras la ciudad de Ceuta sigue “con miedo”.

May Mariño Tellado rechaza que la normalidad haya llegado a Ceuta Tellado rechaza que la normalidad haya llegado a Ceuta y tacha al Gobierno de “indolente, incompetente y débil” por su “respuesta pusilánime”. El secretario general del PP, que llegó el sábado a Ceuta y aun sigue este domingo en la ciudad, afirmó en EsRadio que “hay que desmentir a los ministros: no es verdad que Ceuta haya regresado a la normalidad”.

La policía lleva a los migrantes a la frontera en coche: “¿Tú traes alguno?” Ceuta amaneció este domingo con un día despejado que permitía vislumbrar en el horizonte el Peñón de Gibraltar, lo que alimenta el sueño de muchos de llegar a Europa. "Hay una idealización de Europa provocada por las redes sociales", lamentaba estos días una ‘influencer’ ceutí musulmana para justificar la presencia de jóvenes marroquíes en la ciudad. Leer más

Socialistas europeos piden a Von der Leyen aclarar "de inmediato" las normas de Schengen El Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo pidió en una carta este sábado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "intervenir de inmediato" para aclarar las normas del espacio Schengen, después de que Italia impusiera controles fronterizos a España tras la crisis migratoria de Ceuta. Los socialdemócratas europeos enviaron ayer la misiva a la presidenta Von der Leyen "en la que le instan a intervenir de inmediato para aclarar las normas que rigen la suspensión del espacio Schengen por parte de los Estados miembros a raíz de los sucesos ocurridos en Ceuta", explicaron en un comunicado.

Calma y fluidez en la frontera de Melilla, aún restringida a coches del Paso del Estrecho Casi 24 horas después de su reapertura tras día y medio de cierre por la crisis migratoria en Melilla, el paso fronterizo de Beni-Enzar continúa su actividad en una situación de tranquilidad y fluidez, en estos momentos limitada a los vehículos de la Operación Paso del Estrecho (OPE). Fuentes policiales han confirmado a EFE que ha sido una noche tranquila en el perímetro fronterizo, lejos de lo que se vivió en las dos anteriores, con una importante presión migratoria que obligó a cerrar el paso fronterizo el viernes por la noche hasta que pudo ser reabierto este sábado por la mañana, 36 horas después. Durante parte de la madrugada, además de los coches de la OPE, también han podido pasar a Marruecos vehículos de personas residentes en Melilla, cuando ya no quedaban en la cola viajeros magrebíes, aunque en torno a las seis de la mañana, con la llegada de un nuevo barco procedente de Málaga, se ha vuelto a restringir el paso únicamente al Paso del Estrecho.

Se elevan a 1.149 las asistencias sanitarias a migrantes en Ceuta tras la entrada masiva Las atenciones sanitarias a las personas que entraron ilegalmente en Ceuta desde Marruecos el pasado 30 de julio han superado ya el millar, al situarse en 1.149, uno de ellos herido grave y pendiente de ser evacuado a la península. En un comunicado, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) ha destacado que continúa prestando asistencia sanitaria "con normalidad" dentro del dispositivo especial activado en coordinación con la Delegación del Gobierno para atender el incremento de personas procedentes de Marruecos que han accedido a la ciudad. Desde las 09:00 horas del 31 de julio, los dispositivos asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada han prestado 1.149 asistencias, manteniéndose la actividad sanitaria "sin incidencias relevantes" y garantizando al mismo tiempo la atención habitual a la población ceutí.

La policía calcula que unos 73.500 inmigrantes han salido ya de Ceuta hacia Marruecos Las Fuerzas de Seguridad del Estado calculan que alrededor de 73.500 migrantes han salido de Ceuta hacia Marruecos tras la entrada masiva que se produjo el pasado jueves. Además, la cifra de fallecidos asciende este domingo a 71, han indicado a EF fuentes policiales. En estas cifras podrían incluirse los migrantes que habían llegado a la ciudad autónoma en días anteriores a esa entrada masiva e incluso otros que habrían entrado y salido en más de una ocasión, según han precisado las fuentes.

Los menores de Ceuta, primera prueba para el gobierno de PP-Vox en Andalucía: "Será importante que las comunidades autónomas asuman la protección de esos niños" La crisis en la frontera de Ceuta amenaza con ser un nuevo frente político en Andalucía y en otras comunidades gobernadas por PP y Vox contra el Gobierno de España. Entre quienes han cruzado la frontera hay miles de niños, adolescentes y jóvenes, aunque todavía no existe un recuento oficial que permita conocer cuántos son realmente menores, cuántos han regresado ya a Marruecos y cuántos podrían quedar bajo la protección de las administraciones españolas. El último dato ofrecido por Interior es que ya han regresado casi 60.000 personas. Leer más