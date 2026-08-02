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Crisis migratoria

Marruecos reconoce 40.000 entradas de migrantes a Ceuta y 11 muertos en su territorio

El Ministerio del Interior marroquí admite también la llegada de 1.135 llegadas a la frontera en dirección a la ciudad de Melilla

Más de un millar de migrantes aguardan a los alrededores del CETI de Ceuta

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Javier Vendrell Camacho

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EFE

Rabat

El Ministerio del Interior de Marruecos reconoció este domingo que unas 40.000 personas llegaron a la frontera en dirección a la ciudad de Ceuta y otras 1.135 a Melilla y admitió 11 muertos en su territorio, diez de ellos ahogados.

Fuente: El Periódico

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