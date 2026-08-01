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Crisis migratoria

Sánchez pide a la UE una reunión de urgencia de ministros del Interior sobre Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ceuta. / IVÁN ZAMBRANO - EUROPA PRESS

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EFE

Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este sábado a Bruselas una reunión extraordinaria "con carácter de urgencia" de los ministros del Interior de la Unión Europea para tratar la crisis migratoria en Ceuta.

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