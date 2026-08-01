Crisis migratoria
Ceuta recupera la normalidad: los comercios abren y los ceutíes vuelven a la calle
Los residentes en Ceuta se escapan a Península: "Me está costando hasta encontrar botellas de agua" (por May Mariño, enviada especial)
De la esperanza a la frustración en 24 horas: "Vimos que muchos entraban en Ceuta e hicimos lo mismo. Pero no encontramos ni comida" (por Marc
La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla
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En "relativa normalidad y tranquilidad" es como definen esta noche pasada algunos ceutíes con los que ha conseguido hablar EL PERIÓDICO.
Bares abiertos, comercios que van levantando persianas...pero migrantes vagando por las calles y presencia, mucha, policial y militar. El Ejército custodia todavía las puertas de loa supermercados y para hacer la compra hay que mostrar documentación
Aunque han actuado los servicios de limpieza en algunos puntos de la ciudad siguen visibles los restos de la crisis migratoria de estos días y de la entrada de más de 60. 000 personas a una ciudad con una población de 80.000 habitantes.
El flujo de personas que regresan a Marruecos por el punto habilitado en la frontera de El Tarajal sigue constante aunque lejos de las cifras que sirvieron en el día de ayer donde llegaban a cruzar según estimaciones oficiales 150 personas al minuto. Ahora se ven pequeños grupos de cinco o diez o veinte personas. Rostros cansados, algunos descalzos, otros con cualquier cosa que han encontrado de los restos de la avalancha de personas de los días atrás. Una estampa que contrasta con los que siguen intentando acceder a nada a Ceuta y que llegan a algunos casos en muy malas condiciones que requieren la atención inmediata de la Cruz Roja y del Ejército despegado en la frontera.
PROXIMIDADES DEL CETI
La imagen de una ciudad que poco a poco quiere pasar página contrasta con el ambiente en las proximidades del CETI. Para llegar se va por una carretera paralela a la playa. Es ahí en la playa donde se concentran cientos si no miles de personas que han llegado a Ceuta de manera irregular. La Policía Nacional y el Ejército custodian la zona y velan por evitar altercados tras lo sucedido en la noche cuando, presa de la desesperación, un numero importante de personas intentó entrar a la fuerza en el centro.
Mientras en las calles de Ceuta o regresando a Marruecos la gran mayoría de personas tienen aspecto marroquí, en las proximidades del CETI en su mayoría son de aspecto subsahariano.
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Fuente: El Periódico
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