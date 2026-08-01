La crisis de Ceuta pone el foco en una visita pendiente para Felipe VI: Juan Carlos I solo acudió una vez a esa ciudad y a Melilla

En los últimos meses, Felipe VI y la reina Letizia han visitado las zonas afectadas por la dana, el accidente ferroviario de Adamuz y los incendios, para interesarse por la situación de los ciudadanos afectados por esas tragedias y dar su apoyo a las autoridades implicadas en gestionar esas emergencias. Con su presencia, la Corona trata de transmitir solidaridad y empatía, pero ese gesto no parece que vaya a producirse de forma tan automática en Ceuta.

Para la Corona, la visita de la ciudad autónoma sería un desplazamiento muy delicado a nivel político y, según fuentes de la Zarzuela, por ahora no está sobre la mesa. Los Reyes han pisado todas las comunidades de España salvo las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, dos plazas que Marruecos reivindica como propias y considera que España las ha "ocupado". En todo caso, todas las actividades públicas de la Corona están refrendadas siempre por el Gobierno español, así que sería siempre un viaje acordado con la Moncloa.

En los 10 años que Felipe VI lleva en el trono no ha visitado todavía esa parte del país, tampoco lo hizo como Príncipe de Asturias. Sus padres, Juan Carlos y Sofía, lo hicieron una vez como Príncipes de España, en 1970, y otra solo como Reyes, en 2007. La reacción de Marruecos ante esa visita hace 19 años llegó incluso antes de que el jefe de Estado español pisara esos territorios. Para mostrar su malestar, el Gobierno de Rabat llamó a consultas a su embajador en Madrid, entonces Omar Azziman. Estuvo fuera de su puesto dos meses y la relación bilateral se arregló poco después.

El rey alauí, Mohamed VI, afirmó en un comunicado el mismo día que los Reyes visitaban Melilla que es necesario que España y Marruecos entablaran un "diálogo honrado, franco y abierto" sobre el futuro de las dos ciudades. El Gobierno de entonces, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), respondió con rotundidad que no había nada de lo que hablar porque son enclaves españoles.

En esta crisis humana, con docena de muertos y una sociedad ceutí sobrepasada por la llegada de miles de marroquís en su ciudad, Felipe VI telefoneó el jueves por la noche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, después del fuerte aumento de llegadas de inmigrantes irregulares registrado a lo largo de esa jornada. También el viernes al mediodía habló con Juan José Imbroda (PP), presidente de Melilla, para interesarse por la situación en esa ciudad.

Mohamed VI saluda a la reina Letizia en presencia de Felipe VI, en Rabat, en febrero de 2019. / Juanjo Martín / EFE

La relación entre las dos casas reales no es mala. Felipe VI y Mohamed VI se han reunido en dos ocasiones en Rabat: fue uno de los primeros países que visitó cuando el Monarca español subió al trono, apenas un mes después de su proclamación, en 2014, y también hizo una visita de Estado al país magrebí en 2019.

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Pese a las crisis políticas cíclicas sobre todo por el uso de la inmigración irregular como elemento de presión y el grave conflicto por el islote de Perejil (en 2002, los marroquís lo ocuparon y España los desalojó), las dos monarquías mantienen una comunicación fluida. De hecho, en la hemeroteca está aquella frase de Juan Carlos I a Mohamed VI en 1999, en el entierro de su padre, Hassán II. "Fui el hermano de tu padre y ahora seré tu hermano mayor", le dijo el Rey español. Ambos se habían reunido en muchas ocasiones y el rey alauí había estado en cacerías con el emérito y también había estado de vacaciones en España, una cercanía que Mohamed VI no tuvo con Juan Carlos I ni tampoco con Felipe VI.