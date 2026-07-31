Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ascienden a 18 las personas muertas intentando llegar a nado a la ciudad española

Miles de personas procedentes de Marruecos han cruzado este jueves de forma irregular por el espigón fronterizo hasta Ceuta, entradas que se suman a otras miles registradas a nado en los últimos días y ante las cuales el Gobierno central trabaja para la "entrega" de todas estas personas al país vecino.

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras seis personas, elevando a quince el número de cadáveres que han sido hallados este jueves en Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a la ciudad autónoma para conocer sobre el terreno la situación provocada por la entrada masiva.

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El delegado del Gobierno en Canarias pide preservar la relación con Marruecos en un "día complicado" por la crisis en Ceuta El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso el foco en la importancia de preservar las relaciones bilaterales entre España y Marruecos pese a la complejidad del momento. “Hoy es un día complicado”, reconoció, al tiempo que expresó su deseo de que “no se arruine ese compromiso de ayudar a volver a la normalidad en la frontera”. Por su parte, la cónsul en Canarias, Fatiha El Kamouri, evitó pronunciarse sobre el asunto. Leer más

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PP y Vox coinciden en responsabilizar a Sánchez en exclusiva de la crisis en Ceuta y reclaman "recuperar el control" "Recuperar el control ya". Con estas cuatro palabras concluyó Alberto Núñez Feijóo el vídeo mediante el que este jueves se pronunció sobre la crisis en Ceuta, ante la llegada masiva de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos. En ningún momento se refirió al régimen de Mohamed VI, salvo para reclamarle a Pedro Sánchez que activase una vía diplomática de solución con "Marruecos y la Unión Europea". Tampoco Santiago Abascal -en un lenguaje mucho más crudo y acusando al presidente del Gobierno de haber provocado lo que calificó como "invasión" por el proceso de regularización migratoria aprobado por el Ejecutivo- mencionó a la dictadura marroquí en su primera intervención sobre la crisis, donde no dudó en responsabilizar al presidente de cualquier agresión o incidente violento que pueda producirse a futuro en la ciudad autónoma. Leer más

Sánchez viaja este viernes a Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la crisis migratoria provocada por la llegada este jueves de miles de personas de forma irregular desde Marruecos, nueve de los cuales han muerto cuando intentaban llegar a nado a la ciudad. Sánchez se desplazará a la frontera del Tarajal para reunirse con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, posteriormente, participará en un encuentro de coordinación en el Palacio de la Asamblea con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas; el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez; los responsables de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como el director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y responsables de Cruz Roja.

Miles de personas mantienen la presión sobre la frontera de Ceuta Marruecos ha reforzado la seguridad sobre la frontera de Ceuta, lo que no ha impedido que miles de personas se resistan a abandonar la zona y crucen por la costa al enclave español en medio de esporádicos brotes de violencia, en la crisis migratoria bilateral más grave desde 2021, que ha dejado al menos 18 muertos. Las autoridades marroquíes han endurecido los controles en las últimas horas para bajar la presión sobre la frontera, pero miles de personas, en su mayoría jóvenes, se han refugiado en las colinas próximas y han llegado a lanzar piedras a las fuerzas de seguridad.

La policía se despliega en distintas zonas de Ceuta para evitar altercados La Policía Nacional y la Policía Local se han desplegado esta noche en distintos puntos del centro de la ciudad de Ceuta y sus zonas aledañas para evitar que se puedan producir robos o altercados relacionados con la entrada masiva de personas desde Marruecos. Según han informado a EFE fuentes policiales, el objetivo fundamental de este despliegue es evitar que las personas que han accedido de Marruecos puedan llevar a cabo algún tipo de acción delictiva. Los agentes han expresado que hay que tener en cuenta que la mayor parte de estas personas han accedido únicamente en bañador o ropa de baño, por lo que carecen de cualquier tipo de alimentos o dinero para poder comprar cosas. Además, los locales que abren de noche en Ceuta mantiene hoy sus puertas cerradas como consecuencia de la masiva presencia de marroquíes deambulando por las calles. Mientras tanto, las entradas por el paso fronterizo del Tarajal continúan a un ritmo alto, aunque sensiblemente inferior al registrado a lo largo de toda la jornada.

La embajadora de Marruecos lamenta la crisis en Ceuta, "no querida" por su país La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha asegurado este jueves que la crisis que se está viviendo en Ceuta, con miles de personas atravesando la frontera, es una situación "no querida por el reino de Marruecos" y espera que quienes han cruzado "vuelvan" a su país. En el acto de celebración del XXVII aniversario de la entronización del Mohammed VI celebrado en Madrid, la representante diplomática ha subrayado que Marruecos lleva años trabajando con España en coordinación por una "gestión responsable, humana y solidaria de la inmigración".

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