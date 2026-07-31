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Robles califica de "atentado a la integridad territorial" la crisis migratoria de Ceuta

La ministra de Defensa anuncia que las personas que han pasado la frontera "van a volver a Marruecos sin ninguna duda"

Robles califica de &quot;atentado a la integridad territorial&quot; la crisis migratoria de Ceuta

Robles califica de "atentado a la integridad territorial" la crisis migratoria de Ceuta / Lucía Feijoo Viera / PI STUDIO

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Juana Martínez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó este viernes la crisis migratoria de Ceuta como un "atentado a la integridad territorial", lo hizo durante su visita al astillero de Navantia en Cartagena para conocer los nuevos avances del submarino S-82.

Robles explicó que en la Comandancia General de Ceuta hay 3.000 militares de las distintas unidades, "desde el momento en que se nos requirió por la Guardia Civil".

Para la ministra "lo más importante es que nuestro objetivo es reforzar la protección que da la Guardia Civil y sobre todo decir que estamos con Ceuta, que lo que ha ocurrido ayer es un atentado a la integridad territorial, que las mafias tienen que saber que no va a quedar su actuación impune".

Asimismo, la titular de Defensa quiso destacar la actuación humanitaria del Ejército.

"Haría un llamamiento a todos esos jóvenes y familias que engañados por las mafias han cruzado el espigón, han llegado a Ceuta, tienen que saber que se va a aplicar la legalidad española, que evidentemente va a haber devoluciones, que esto no es una entrada sin más, que se va a cumplir la legalidad", es más, Robles específico que cumpliendo la propia sentencia del Tribunal Supremo se van a instalar boyas para que haya una contención.

La ministra quiso reiterar que "las mafias dejen de engañar a los jóvenes y a las personas que cruzan desde Marruecos a Ceuta porque su destino final va a ser volver a Marruecos poniendo en riesgo sus vidas".

"Esto no es una guerra, son personas, seres humanos, menores, familias que vienen engañadas a Ceuta y que, por tanto, hay que darles el tratamiento adecuado siempre desde el punto de vista de protección y seguridad de Ceuta, pero también hay un componente humanitario, evidentemente no estamos en una guerra. Así que el ejército va a estar para apoyar en todo momento a la ciudadanía y también aquellas labores que sean humanitarias y sobre todo lo más importante, que se sepa que van a volver a Marruecos sin ninguna duda", afirmó Robles.

La ministra señaló que "todos los militares de Ceuta están para prestar ayuda a la población, para defender la integridad territorial y evidentemente las medidas que se tienen que tener y que tomar son siempre con arreglo al principio de proporcionalidad para no poner en riesgo ninguna vida humana y tratar de salvar a aquellas que estén en peligro".

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Por último, sobre la necesidad de declarar la emergencia nacional Robles comentó que "no se trata de un problema de determinar qué normas aplicar o no, aquí tenemos que estar todos unidos en el apoyo a la españolidad de Ceuta y a la integridad de Ceuta".

Fuente: La Opinión de Murcia

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