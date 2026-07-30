España y Marruecos acuerdan la entrega de quienes han entrado ilegalmente en Ceuta

Las imágenes de miles de jóvenes saltando las vallas que separan Ceuta de Marruecos han terminado por elevar la presión que se estaba viviendo en la ciudad autónoma desde hace una decena de días, en los que ya habían llegado a nado cerca de 2.000 personas. Ante esta situación, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha elevado este jueves una petición de "auxilio" al Gobierno y con el apoyo de todos los partidos ha reclamado la activación de la emergencia nacional y el cierre de la frontera.

Ha sido el propio Pedro Sánchez quien se ha puesto en contacto con Vivas para tratar de tranquilizarle y asegurarle que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajará este viernes a la ciudad autónoma para analizar la situación, aunque la emergencia nacional parece descartada. "Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", ha publicado Sánchez en la red social X. Entre las medidas está, según fuentes del Ministerio de Interior, agilizar las devoluciones a Marruecos.

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026, en Ceuta (España). / Europa Press

Tras unos días en los que Vivas venía alertando de la compleja situación que se estaba viviendo en la ciudad autónoma, el presidente de Ceuta pidió a primera hora de la mañana una respuesta "enérgica, decidida e inmediata" y apuntaba ya a la activación de la emergencia nacional y de un mando único que afrontara la crisis. En la última semana, la llegada de migrantes se había producido por mar, pero a lo largo de la mañana la presión se ha incrementado en la frontera que separa Castillejos (Marruecos) y Ceuta (España), con miles de jóvenes marroquíes saltando la valla.

Ha sido poco antes del medio día cuando miles de personas se han dirigido al perímetro fronterizo en una acción aparentemente coordinada. Entre la multitud había familias enteras, mujeres, niños y jóvenes. Muchos de ellos han logrado saltar la valla y entrar en Ceuta, donde los servicios de acogida ya llevaban días sobrepasados. Ante esta situación, Vivas se ha reunido con los portavoces de todos los partidos y han aprobado una declaración en la que han reclamado la adopción "urgente e inaplazable" de tres medidas: la activación de la emergencia nacional, el incremento de efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el cierre de la frontera.

La conversación

Tras esta declaración, fuentes del Gobierno de Ceuta han informado de que Sánchez ha llamado a Vivas para explicarle que el Gobierno "está trabajando ya" en una respuesta extraordinaria a la crisis migratoria y que, por el momento, el ministro del Interior se desplazará este viernes a la ciudad autónoma para "seguir sobre el terreno la evolución de los acontecimientos y coordinar las actuaciones". Sánchez, en su mensaje en redes sociales, también ha asegurado que "el Gobierno está volcado en dar una respuesta inmediata" y que es "el momento de construir soluciones, con responsabilidad y cooperación".

En lo que ya está trabajando el Gobierno, según fuentes del Ministerio del Interior, es en agilizar las llamadas 'devoluciones en caliente'. Tras agradecer a las autoridades del país vecino "los esfuerzos realizados en los últimos días por sus fuerzas de seguridad" y explican que ambos países "han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos", explican que se ha acordado "revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta".

La llegada en los últimos días de cerca de 2.000 personas a Ceuta a nado se explica tras la sentencia del Tribunal Supremo que establece que la disposición adicional décima, relativa a las 'devoluciones en caliente', no permite devolver inmediatamente a quienes sean interceptados en el mar, cuando intentan entrar a nado en Ceuta o Melilla, sino solo a aquellos que intenten superar elementos de contención fronterizos, como la valla. Así, fuentes de Interior denuncian que hay mafias que han aprovechado esta laguna.

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La emergencia

En la conversación, Vivas también ha insistido "con total claridad y crudeza" en la gravedad de la situación. No obstante, en el Ejecutivo descartan activar la emergencia nacional. Según explican fuentes gubernamentales la normativa estatal de protección civil "no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos para su gestión", por lo que "no es posible la activación de este mecanismo". Vivas no piensa lo mismo y así se lo ha hecho saber a Sánchez, asegurando que ellos piden la declaración de una situación de interés para la Seguridad Nacional, prevista en el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, y no a una declaración de emergencia en el ámbito de la protección civil, como las que se han activado con los incendios en Madrid o Ávila.