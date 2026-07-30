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Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla

La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner

La Guardia Civil ha reforzado con varias patrullas el dique sur de Melilla, que conforma la frontera sur entre España y Marruecos en la ciudad autónoma, que ha sido cerrado al tránsito como medida de seguridad, según han confirmado a EFE fuentes policiales. EFE/ Giner / Giner / EFE

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EFE

Madrid

La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.

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Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.

Fuente: El Periódico

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