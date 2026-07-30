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Crisis migratoria
Cerrada la frontera entre España y Marruecos en Melilla
La delegación del Gobierno en la ciudad autónoma pide a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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EFE
Madrid
La frontera de Beni Enzar, única operativa entre España y Marruecos en Melilla, permanece cerrada, según ha informado la delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, que ha pedido a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Según ha podido comprobar EFE en torno a esa zona fronteriza, en la que se habría producido un intento de entrada a la carrera, se escuchan disparos.
Efectivos policiales españoles están conduciendo a varios grupos de personas desde la zona fronteriza.
Fuente: El Periódico
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