Madrid mantiene el pulso con Exteriores e insiste en la salida de Casa Árabe de su sede pese a la llamada de Albares a Almeida

La llamada del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para acercar posturas en torno al conflicto de Casa Árabe no ha acabado con el choque entre ambas administraciones. El Gobierno y el Consistorio mantienen un contencioso desde el pasado mes de junio, cuando el alcalde exigió el desalojo de las instalaciones a partir de septiembre para acometer una reforma del edificio. Así lo dijo a los periodistas y así lo explicó en un burofax enviado a Exteriores. En la Casa Árabe se realizan más de 500 actividades al año relacionadas con el mundo árabe y los países donde esta cultura es mayoritaria.

La institución está dirigida a través de un patronato en el que participan el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento de Madrid, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba (ya que tiene dos sedes, una en Madrid y otra en Córdoba). La Comunidad de Madrid anunció su salida del patronato el pasado mes de enero. Otras instituciones de política exterior similares son Casa América (Madrid), Casa Asia (Madrid y Barcelona), Casa África (Las Palmas), Casa Mediterráneo (Alicante) y el Centro Sefarad Israel (Madrid). Todas se gestionan a través de consorcios en los que está el Ministerio de Asuntos Exteriores y las comunidades autónomas y ayuntamientos donde se ubican. En el caso de Casa Árabe, el edificio es municipal, aunque la mayor parte de su presupuesto anual sale de las arcas del Ministerio.

Para llegar a un acuerdo, el ministro de Exteriores llamó este lunes al alcalde de Madrid y le insistió en la necesidad de que la institución política y cultural continúe en las Escuelas Aguirre, un emblemático edificio neomudéjar en pleno centro de Madrid y frente al Retiro.

Unas obras "incompatibles" con mantener la actividad

Fuentes municipales adelantaron a EL PERIÓDICO tras la conversación telefónica que el Ayuntamiento de Madrid debe "recuperar el edificio de su propiedad para restaurarlo y frenar su continuo deterioro". Y que eso es "incompatible" con mantener la actividad de Casa Árabe, al menos mientras duren las obras de reparación.

Entre las justificaciones esgrimidas por Almeida el pasado mes de junio para justificar que la institución salga de su actual ubicación, alegó que la Casa Árabe se convirtió en "un chiringuito" bajo las órdenes de "la biógrafa de Pedro Sánchez, Irene Lozano". Según el regidor popular, la gestión de Lozano fue "lamentabilísima, dejó en bancarrota a Casa Árabe y ahí están los informes del Tribunal de Cuentas, que apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano". Almeida incidió en que la gestión de Lozano supuso el "abandono del edificio", que adolece de "problemas estructurales importantes".

Por ello, ahora desde el Consistorio aseguran que para que se desarrollen las obras, ahora es necesario que la institución deje de funcionar en su ubicación actual.

"Malestar y sorpresa"

En la llamada de Albares de este lunes, el ministro ofreció al alcalde "la mano tendida para dialogar y revertir la situación". Además, le pidió mantener un encuentro entre ambos. Por último, le manifestó "el malestar y la sorpresa que esta decisión unilateral ha generado entre los embajadores árabes residentes en Madrid, los estudiantes de árabe de la Casa, intelectuales españoles y de otros países y numerosos ciudadanos y ciudadanas de Madrid que disfrutan desde hace 20 años de las actividades de Casa Árabe".

Almeida, por su parte, explicó a Albares que "el compromiso de Madrid con el mundo árabe es sólido, creciente y se demuestra con hechos". Y que la recuperación del histórico edificio "no es un acto contra Casa Árabe, ni contra el mundo árabe, sino una "obligación de preservación patrimonial".

17.07.2026. MADRID. Imágenes de 'La Casa Árabe' en Madrid. / Alba Vigaray / EPC

La decisión del Ayuntamiento de Madrid ha generado una profunda preocupación entre los embajadores árabes, ampliada por los pactos del PP con Vox, que no gustan nada en ese entorno diplomático. Para calmarlos, el alcalde de Madrid se reunió el pasado 22 de julio con el Consejo de Embajadores Árabes y les trasladó su compromiso "sólido y creciente" con el mundo árabe.

Este Consejo está integrado por los representantes diplomáticos de 22 países que suman unos 450 millones de habitantes. El órgano lo forman los embajadores en España de Egipto, Argelia, Sudán, Irak, Marruecos, Arabia Saudí, Yemen, Bahréin, Comoras, Yibuti, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Somalia, Siria, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.