Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Viaje a Mallorca

Juan Carlos I visita unas horas a la reina Sofía en Marivent, pero no se encuentra con Felipe VI

El rey emérito pasa apenas 24 horas en la isla para el cumpleaños de un amigo: llegó el domingo de Ginebra y esta mañana partió hacia Italia

La fiesta fue de Miguel Arias y otro, Manuel Piñera, le acogió en su casa para dormir para que cumpliera su promesa de no usar residencias oficiales

El rey Juan Carlos, este pasado mes de abril, en una visita a Sevilla.

El rey Juan Carlos, este pasado mes de abril, en una visita a Sevilla. / EUROPA PRESS / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

Juan Carlos I regresó este domingo a Mallorca, una isla estrechamente ligada a sus años como jefe del Estado y que no pisaba desde 2019, para la boda de Rafa Nadal. Según han informado fuentes de la Zarzuela, el rey emérito durmió en la casa que su amigo el empresario Manuel Piñera tiene en Cala d’Or.

El viaje a Mallorca y el motivo, adelantados por 'La Vanguardia', fue asistir al 80º cumpleaños del empresario y restaurador mallorquín Miguel Arias, uno de sus amigos desde hace décadas. El exjefe de Estado llegó el domingo por la mañana de Ginebra (Suiza) y protagonizó una estancia de apenas 24 horas, en la que realizó una visita exprés al Palacio de Marivent, para ver a la reina Sofía, según han explicado fuentes de la Zarzuela. Este lunes a media mañana su avión salió hacia Italia.

Las imágenes del coche de Juan Carlos I entrando en el complejo residencial las ha hecho públicas 'De lunes a viernes', en Telecinco, que han asegurado que el emérito se vio con sus hijas, Cristina y Elena, que están pasando unos días de vacaciones en las islas con sus hijos.

La celebración de Arias permitió al padre de Felipe VI reencontrarse con algunos de sus allegados en la isla. Su regreso fue breve y estrictamente privado: este lunes por la mañana volvió a abandonar Mallorca y no durmió en el Palacio de Marivent, un detalle importante ya que él se comprometió con su hijo a no usar residencias oficiales en sus visitas a España tras el escándalo que protagonizó al conocerse su fortuna oculta.

Noticias relacionadas

Desde que surgieran esas informaciones, en marzo de 2020, la relación entre padre e hijo ha sido muy distante y solo se han visto en compromisos ineludibles como funerales o celebraciones importantes de la familia. En este viaje exprés, de hecho, no han coincidido en Mallorca, ya que Felipe VI volvió de Marivent a Madrid para visitar zonas afectadas por el incendio que está afectando a la sierra de la comunidad autónoma. Además, el Rey actual tenía que volar este lunes a Perú, para asistir a la investidura de la nueva presidenta, Keiko Fujimori.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pollo al limón con ajo y patatas de Ibiza por el que sí merece la pena encender el horno en verano
  2. Vandalizan e inutilizan dos radares de la autovía de Ibiza a Sant Antoni
  3. El campeón del mundo Ferran Torres le pidió una foto a él': el vídeo viral de un niño en Ibiza
  4. Alerta máxima por riesgo de incendio y se le ocurre hacer una barbacoa en una cala de Ibiza
  5. Alerta amarilla en Ibiza por fuertes lluvias, tormentas y posible granizo este domingo
  6. Un vehículo de alquiler se sale en una curva y acaba volcado entre la vegetación en Sant Antoni
  7. Ana López, secretaria de organización de CCOO en Ibiza: 'Hay trabajadores que están de baja y la empresa les pide que se vayan de la vivienda
  8. Ofensiva policial en Ibiza: 17 viviendas inspeccionadas, 22 denuncias de tráfico y un detenido por drogas

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Las comunidades del PP piden aplazar el CPFF de financiación autonómica hasta septiembre por "falta de información"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

Aagesen responde a los bulos sobre los incendios, y los califica como "irresponsabilidad política"

La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

La violencia entre colonos y palestinos desata una operación militar de Israel en Cisjordania

Los pollos drogados

Los pollos drogados

Where to find free parking in Ibiza: new car park opens near Ibiza harbour

Where to find free parking in Ibiza: new car park opens near Ibiza harbour

Gabriel Olivera, arquitecto y fundador de la finca Can Zol: «Cultivamos alimentos, recuperamos el campo ibicenco y construimos futuro»

Gabriel Olivera, arquitecto y fundador de la finca Can Zol: «Cultivamos alimentos, recuperamos el campo ibicenco y construimos futuro»

Galería: La SD Ibiza se pone en marcha

Galería: La SD Ibiza se pone en marcha

Los cocineros coinciden: “La mejor forma de cocinar el brócoli no es en agua, sino al horno y a alta temperatura”

Los cocineros coinciden: “La mejor forma de cocinar el brócoli no es en agua, sino al horno y a alta temperatura”
Tracking Pixel Contents