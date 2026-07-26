Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin
Ayuso se emociona al hablar de los graves incendios presentes en la Comunidad de Madrid

Ayuso se emociona al hablar de los graves incendios presentes en la Comunidad de Madrid

Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ayuso se emociona al hablar de los graves incendios presentes en la Comunidad de Madrid

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

Añádenos en Google

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha emocionado ante los medios de comunicación al hablar de la complicada situación que atraviesa la región a causa de los incendios de la zona suroeste. Miles de personas continúan evacuadas y confinadas debido a la persistencia de los fuegos.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents