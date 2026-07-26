Javier Vendrell Camacho

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Ayuso se emociona al hablar de los graves incendios presentes en la Comunidad de Madrid

Javier Vendrell Camacho PI STUDIO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha emocionado ante los medios de comunicación al hablar de la complicada situación que atraviesa la región a causa de los incendios de la zona suroeste. Miles de personas continúan evacuadas y confinadas debido a la persistencia de los fuegos.