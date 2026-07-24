Morant niega haber comparado a Feijóo con Hitler, pero insiste en que los "gobiernos nazis" empezaron con políticas como la "prioridad nacional"

La ministra de Ciencia y líder del PSOE en la Comunidad Valenciana, Diana Morant, ha negado haber comparado a Feijóo y sus pactos con Vox con "gobiernos criminales como el de Hitler", pero ha insistido en señalar "paralelismos" entre las políticas pactadas por PP y los voxistas, en especial la "prioridad nacional", con las que se impulsaron en la Alemania nazi, donde "también empezaron con políticas racistas, xenófobas y deshumanizadoras". La socialista ha rechazado disculparse como le exigía el PP, que ha llegado a pedir su dimisión en las últimas horas. "Yo no dije eso, yo no comparé a Feijóo con Hitler", ha defendido.

Morant ha indicado que "hay que escuchar toda" su declaración, realizada a TVE tras la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026 que incluyen la "prioridad nacional" de Vox, en la que afirmaba que el presidente del PP está "dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler" al avalar esos pactos entre populares y voxistas.

Aunque la socialista ha admitido que "no son lo mismo", ha insistido este viernes en que "los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos". "Y no siendo lo mismo", ha matizado, "el otro día en la Comunidad Valenciana se aprobó una ley de presupuestos con esa prioridad nacional, que efectivamente son políticas xenófobas, racistas, y también que deshumanizan y que no están en nuestro caso y bajo nuestro criterio con los derechos humanos".

Morant ha insistido que esa reflexión no es suya, sino de la ciencia: "Está demostrado científicamente, lo dice la historia. Por tanto, creo que es un mal comienzo que empecemos algunas fuerzas políticas, en este caso PP y Vox, a implantar este tipo de políticas que provocan luego reacciones en la sociedad, políticas que infunden odio, enfrentan a unos ciudadanos con otros y a mí me preocupa porque hay gobiernos que empezaron así y he hecho ese paralelismo".

Zapatero, "valiente, claro y taxativo"

Sobre las primeras declaraciones públicas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, con quien marcó las primeras distancias hace unos días, Morant ha señalado que fueron "muy valientes" y se ha mostrado comprensiva sobre las dudas que dejó sin resolver. "Hay que entender que está sometido a un proceso judicial y que por tanto también tiene que hacer caso a lo que le recomienda su defensa", ha explicado.

En todo caso, ha considerado que Zapatero fue "claro y taxativo" en la entrevista. "Sus respuestas fueron absolutamente contundentes, negando muchas de las cosas que se le imputan y además diciendo que no hay prueba ninguna. Y creo que es muy importante que pongamos el acento en eso. Él no tiene que probar su inocencia. En todo caso, los que le acusan tienen que probar aquello de lo que le acusan. Y hasta este momento no hay ninguna prueba sobre las múltiples acusaciones que ha recibido", ha remarcado.

Morant ha mostrado "todo el respeto" al expresidente y ha lamentado las "enormes filtraciones" que se han producido durante la instrucción y que están provocando un juicio "desde una perspectiva moral" y un "escarnio público" hacia el socialista y su familia.