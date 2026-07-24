Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residuos en IbizaSucesos en IbizaInvestigación en IbizaCruceros en Ibiza
instagramlinkedin

Caso Zapatero

Anticorrupción se cansa de esperar a Zapatero y pide un informe ampliatorio para conocer la fecha de montaje de las joyas

El expresidente pidió una semana o diez días para poder aclarar el origen de las piezas durante su declaración ante el juez del pasado 17 de junio

Algunas de las joyas encontradas por la Policía Nacional en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Algunas de las joyas encontradas por la Policía Nacional en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La fiscal Anticorrupción Elena Lorente se ha cansado de esperar las explicaciones que durante su comparecencia ante el juez del pasado 17 de junio el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comprometió a ofrecer sobre el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, que se encontraron durante el registro de su despacho en Ferraz. Desde entonces han pasado 37 días, y por ello ha pedido al instructor José Luis Calama que reclame a la joyería Ansorena un informe ampliatorio al que ya entregó sobre la tasación de las piezas.

Así, según ha adelantado El Mundo y confirman fuentes fiscales a EL PERIÓDICO, el nuevo informe debería tratar de afinar el valor en el mercado de los collares, sortijas y pendientes ya analizados, ya que desde esta parte se sospecha que puede ser muy superior al inicialmente señalado.

También quieren que se trate de determinar la fecha del "regalo institucional" que según Zapatero constituyen las joyas mediante un estudio que trate de aclarar cuándo fueron engastadas las piedras preciosas en cada una de las piezas. El escrito en el que se hace esa petición fue presentado ante el juez hace varios días, por lo que no tiene que ver con la falta de explicaciones de Rodríguez Zapatero durante su entrevista.

En su intervención en TVE, el expresidente socialista se limitó a decir que eran un "regalo de cortesía de hace muchos años" cuyo origen aclarará primero al juez, si bien no las guardaba por ningún "afán patrimonial".

José Luis Rodríguez Zapatero, tras un mitin el pasado mes de mayo en Cádiz.

José Luis Rodríguez Zapatero, tras un mitin el pasado mes de mayo en Cádiz. / Nacho Frade / Europa Press

Pese a las constantes preguntas sobre las joyas, un asunto que Rodríguez Zapatero reconoce que ha hecho especial daño a su imagen pública, insistió en que tiene que ser prudente y dejar que las explicaciones lleguen primero al juez Calama. Según su versión, nunca habían pensado darles ningún uso ni destino y no podían "imaginar" su valor, aunque la pericial de la joyería Ansorena que las valora en 1,3 millones de euros será sometida a "contradicción", según anunció.

Noticias relacionadas y más

Preguntado expresamente por Arabia, no quiso aclarar si este país es el que le agasajó con las piezas. En todo caso, negó que tuviera intención de defraudar a Hacienda al conservarlas, puesto que las guardaba con otras joyas de la familia y sobre devolverlas solo ha dicho que ahora están en poder de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, aunque ahora le producen una "alergia profunda". "Imagínese todo lo que ha supuesto para mí este tema, yo que nunca he entrado en una joyería", añadió.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
  2. Confirmada la causa de la muerte en Ibiza del hombre encontrado en su coche cosido a puñaladas
  3. Los campeones del mundo lo celebran en Ibiza: Lamine Yamal se suma a Ferran Torres, Llorente y Oyarzabal en sus vacaciones ibicencas
  4. Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi
  5. Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
  6. Accidente mortal en Formentera: los taxistas de la isla aseguran que la moto con las dos fallecidas 'se lanzó contra el taxi
  7. Las peores vacaciones en Ibiza del futbolista más polémico del Mundial
  8. El joven italiano se ahogó en el puerto de Ibiza el día de su cumpleaños: la autopsia descarta una muerte violenta

Young Italian man drowned in Ibiza harbour on his birthday as post-mortem rules out foul play

Young Italian man drowned in Ibiza harbour on his birthday as post-mortem rules out foul play

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Los incendios de Madrid, con afectaciones en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en imágenes

Samsung renueva el ecosistema Galaxy con nuevos plegables, relojes inteligentes y sus primeras gafas con IA

Samsung renueva el ecosistema Galaxy con nuevos plegables, relojes inteligentes y sus primeras gafas con IA

Cause of death confirmed after man found with multiple stab wounds in crashed car in Ibiza

Cause of death confirmed after man found with multiple stab wounds in crashed car in Ibiza

El mapa definitivo del eclipse en Formentera: es Arenals y s’Estany des Peix, puntos oficiales de observación

El mapa definitivo del eclipse en Formentera: es Arenals y s’Estany des Peix, puntos oficiales de observación

Rescatadas 19 personas de origen magrebí en aguas próximas a la Mola, en Formentera

Rescatadas 19 personas de origen magrebí en aguas próximas a la Mola, en Formentera

Ibizavende: dos décadas cumpliendo sueños inmobiliarios en la isla blanca

Ibizavende: dos décadas cumpliendo sueños inmobiliarios en la isla blanca

Si los hijos de migrantes nos ganan el Mundial, bien

Si los hijos de migrantes nos ganan el Mundial, bien
Tracking Pixel Contents