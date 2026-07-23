CASO BEGOÑA GÓMEZ
El juez Peinado sigue con el pasaporte de Begoña Gómez pese a que la Audiencia de Madrid le ordenó que lo devolviera
Su asistente en Moncloa le advierte por escrito que mantener la restricción sobre un derecho fundamental reviste "extrema gravedad"
Una semana después de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, el juez que instruye la causa contra la esposa del presidente del Gobierno sigue sin devolver los pasaportes que incautó a Begoña Gómez y a su asistente en Moncloa como medida cautelar tras sentarlas ante un tribunal del jurado.
La defensa de la asesora, Cristina Álvarez, ha remitido un escrito al juez Juan Carlos Peinado reclamando la entrega inmediata del documento y advirtiendo de que la restricción que se está cometiendo sobre sus derechos es de "extrema gravedad".
En un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el abogado José María de Pablo constata que la entrega del pasaporte a su cliente ni siquiera fue mencionada en el último auto del juez, de fecha del pasado martes, por el que este asumía la anulación de dos de los delitos inicialmente imputados por orden de la Audiencia y se veía obligado a pedir a las acusaciones populares un ajuste en sus escritos de cara a la vista oral.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Accidente mortal en Formentera: las dos fallecidas son médicas de viaje de fin de carrera con otras cuatro colegas
- Mueren dos jóvenes turistas en Formentera al chocar su moto contra un taxi
- Accidente mortal en Formentera: los taxistas de la isla aseguran que la moto con las dos fallecidas 'se lanzó contra el taxi
- El cadáver hallado en el puerto de Ibiza es el de un italiano de 33 años
- Las dos jóvenes motoristas fallecidas en el accidente de Formentera son portuguesas
- Michael Jordan disfruta del sol y la gastronomía de Ibiza a bordo de su yate, valorado en 115 millones de dólares
- Atropellan a dos hermanas embarazadas en Santa Eulària y el conductor se da a la fuga
- Calor repentino y fuertes rachas de viento en Ibiza: qué es un reventón térmico, un fenómeno poco habitual