Sara Fernández

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Pedro Sánchez propone a Yolanda Díaz como candidata de España para dirigir la OIT

El Gobierno anuncia formalmente la candidatura de Yolanda Díaz a la dirección general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el organismo laboral de la ONU. La vicepresidenta segunda y líder de Sumar en el Consejo de Ministros lleva meses centrada en la búsqueda de apoyos internacionales para resolver su futuro laboral, en un salto que estaba a la espera del apoyo del ala socialista del Gobierno. Un respaldo que ya se ha hecho oficial.