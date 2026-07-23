A juicio el capitán del pesquero Villa de Pitanxo y dos directivos de la armadora

El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto juicio oral al capitán del buque pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la empresa armadora por su presunta responsabilidad en la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio ocurrido en febrero de 2022 a 250 millas de Terranova (Canadá).

Tras cuatro años de investigación, el juez ha acordado enviar a juicio al capitán del barco, Juan Enrique Padín, al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez, y al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, como acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y uno de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores.

A los tres les requiere que depositen, en el plazo de un día, 44 millones de euros de fianza para garantizar las posibles responsabilidades económicas que se les pudiesen imponer en sentencia, y solicita a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, la prestación de la misma cantidad de forma solidaria con los acusados, así como a la responsable civil, la aseguradora British Marine Luxembourg SA.

El juez ha citado el 28 de julio a los tres acusados y al representante legal de Pesquerías Nores para entregarles el auto de apertura de juicio oral con el objetivo de acelerar la tramitación del procedimiento y evitar dilaciones indebidas. Se trata del último paso que da el magistrado instructor, después de que la Fiscalía solicitase nueve años de prisión para los acusados. Para el capitán, también pide la inhabilitación durante 13 años para la profesión de patrón de buque, mismo periodo al que se enfrentan Nores Rodríguez y Nores Ortega, en su caso, para la administración o dirección de sociedades dedicadas a la pesquería marítima.

A partir de ahora, las defensas tienen diez días para presentar sus escritos de calificación y proponer, en su caso, las pruebas oportunas de cara a un juicio que deberá señalar próximamente la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El pesquero gallego naufragó el 15 de febrero de 2022 a 250 millas del puerto de Saint John's, en la isla de Terranova, en la que fue una de las mayores tragedias de la navegación española, que dejó 21 fallecidos: 12 de ellos no aparecieron y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Otros tres, entre ellos el capitán, fueron rescatados con vida en el interior de una de las balsas salvavidas.

La Fiscalía sostiene en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados permitieron que la actividad se desarrollara en condiciones inseguras, con inobservancia de medidas preventivas y con un "grosero desprecio por la vida e integridad física de los tripulantes", lo que, según su relato, desembocó en el naufragio. Entre los elementos que la fiscal reprocha figuran la sobrecarga del buque, en parte por tanques de combustible instalados sin autorización legal; la falta de medidas preventivas adecuadas; y deficiencias en las condiciones de abandono y salvamento.

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El buque, apunta la Fiscalía, operaba en una zona de intensa formación de hielo, algo expresamente prohibido en su Libro de Estabilidad por no contar con los cálculos y protecciones reglamentarias.

Fuente: Faro de Vigo