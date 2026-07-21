Última hora, en directo, de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas del caso David Sánchez, Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez y toda la trama PSOE

El juez escucha hoy al socio de Zapatero que implica al expresidente en el rescate de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, tiene previsto interrogar este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, socio de José Luis Rodríguez Zapatero y que en la víspera aseguró que el expresidente del Gobierno "marcaba los pasos a seguir" y admitió una comisión del 1% por intermediar en el rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea en la pandemia.

A través de un escrito dirigido al juez este lunes y al que tuvo acceso Europa Press, el empresario se mostró dispuesto a "colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan".

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el juez sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que imputó al exdirigente socialista.