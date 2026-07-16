JUZGADOS
Detienen al humorista Quequé en Salamanca por una reclamación judicial en Madrid
El cómico se encuentra en dependencias policiales de su ciudad natal
EFE
El humorista Héctor de Miguel, conocido como Quequé, ha sido detenido esta pasada noche por la Policía Nacional en Salamanca por la existencia de una reclamación judicial por parte de un juzgado de Madrid.
Quequé se encuentra detenido en su ciudad natal desde anoche, según han informado a EFE fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León, aunque no ha trascendido por el momento el motivo de esta reclamación judicial en Madrid.
El pasado 16 de marzo, el Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 6 de Valladolid acordó la apertura de juicio oral contra el humorista como supuesto autor de un delito de coacciones cometido contra la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
En este procedimiento, la Fiscalía reclama dos años de prisión por un delito de coacciones (acoso) y el abono de una indemnización de 6.000 euros por perjuicio y daño moral, y considera responsable civil a la entidad Cadena SER.
Por otro lado, el 8 de mayo de 2025, la Audiencia Provincial de Madrid archivó un caso contra él al no ver un delito de odio en las declaraciones que hizo en su programa radiofónico sobre dinamitar el Valle de los Caídos y apedrear a sacerdotes pederastas.
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