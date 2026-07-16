Ley de amnistía
Aznar, tras conocerse el aval europeo a la amnistía: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"
El expresidente alerta de que la "unidad" de los países de la UE es la base fundamental de la institución
"En un día como hoy, conviene recordar que la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha sentenciado el expresidente del Gobierno José María Aznar a los pocos minutos de conocerse el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avala la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés y respalda que se puedan amnistiar los delitos de malversación.
En un foro del Partido Popular Europeo (EPP, por sus siglas en inglés) celebrado en Madrid, Aznar ha advertido que "cuando se ataca la integridad nacional de un estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Ante líderes de la derecha europea y latinoamericana, el expresidente ha apuntado que "la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son el cimiento de la unidad de Europa". Unas palabras que, sin criticar la sentencia del TJUE, ponen en alerta sobre el fallo que avala la aplicación de la ley de amnistía.
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Fuente: El Periódico
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