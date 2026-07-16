La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado contra Begoña Gómez por dos delitos y le devuelve el pasaporte

La Audiencia de Madrid ha decidido, tras varios días de deliberaciones, mantener la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, sea juzgada en un juicio con jurado.

Además, ha decido levantar las medidas cautelares impuestas por Peinado lo que supone anular la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de firmar cada quince días ante la autoridad judicial.

Noticias relacionadas

En un auto, el tribunal madrileño ha ordenado mantener el juicio con jurado contra la esposa de Sánchez, aunque únicamente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, dos menos de los que el juez le acusa.

Fuente: El Periódico