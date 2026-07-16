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Albares presenta la nueva Estrategia de Diplomacia Pública para proyectar al mundo la "España real"

El ministro defiende que la diplomacia es "tarea de todos" y reivindica la "identidad sólida" con que cuenta ya España

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la clausura de la presentación de la nueva Estrategia de Diplomacia Pública de España 2026-2028

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la clausura de la presentación de la nueva Estrategia de Diplomacia Pública de España 2026-2028 / Marta Fernández - Europa Press

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EP

MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presentado este jueves la nueva Estrategia de Diplomacia Pública con la que el Gobierno busca hacer llegar al mundo la "España real", frente al auge de la desinformación y las narrativas que promueven los discursos de odio.

En un acto en la sede de Exteriores, el ministro ha defendido que esta primera estrategia era "necesaria", si bien ha reconocido que "no inventa nada nuevo, lo organiza, lo coordina, lo fortalece" y recoge también los valores de "respeto, unidad, cooperación, convivencia y diversidad" que definen la identidad española.

"La diplomacia no puede limitarse a las relaciones entre gobiernos, tiene que dirigirse a las personas. Eso es la diplomacia pública, el diálogo con las sociedades de otros países para explicarles quiénes somos, qué defendemos, qué ofrecemos", ha explicado el ministro, incidiendo en que "la diplomacia es de todos, de toda la sociedad".

"Es una tarea diaria que se lleva a cabo en todos los rincones, allí donde nuestra imagen se proyecta", ha añadido, citando entre otros a las empresas, los investigadores o los artistas que trabajan fuera de España e incluso a la selección española de fútbol que el domingo jugará la final del Mundial con Argentina.

ESPAÑA YA TIENE UNA IDENTIDAD SÓLIDA

En opinión de Albares, "España no necesita inventarse una identidad internacional" sino que ya tiene una "muy sólida e identificada", sino que lo que se hace con la nueva estrategia es "dar un paso más para proyectarla con fuerza, con coherencia, con continuidad y con ambición".

"Porque un país que inspira confianza como hace España, atrae inversión (...), atrae talento, atrae oportunidades, construye alianzas y, en definitiva, defiende mejor sus intereses y sus valores", ha remarcado para justificar la necesidad de un documento como el que ha presentado.

El objetivo no es otro que "proyectar la España real: Una democracia sólida, plural, comprometida con los Derechos Humanos y con el multilateralismo. Un país que no impone, sino que dialoga. Un país que cree que la cooperación siempre es más fuerte que la confrontación", ha enumerado.

Para ello, ha dicho el ministro, España cuenta con "un ecosistema de proyección exterior que pocos países pueden igualar", citando no solo a embajadas y consulados, sino a la AECID, el Instituto Cervantes o el ICEX, sino también a actores no estatales como empresas o universidades.

CUATRO EJES

La estrategia, ha explicado Albares, se vertebra en torno a cuatro ejes con objetivos y acciones concretas. El primero de ellos es el "posicionamiento", con el que se busca "renovar la proyección internacional" e impulsar una "identidad propia".

El segundo, ha añadido, es el "impacto", lo que pasa por obtener "resultados concretos". En este sentido, se busca atraer inversión extranjera en sectores estratégicos, además de captar talento científico e investigador internacional.

El tercer eje, ha explicado Albares, es la "operatividad". "Los instrumentos existen, pero están repartidos entre distintos ministerios e instituciones y esta estrategia los articula bajo una narrativa" y se dota de "un grupo de trabajo interministerial que va a implicar a todos los departamentos con competencias en la materia".

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Por último, ha concluido, está la comunicación, identificando "a quién queremos hablar" pero también "cómo lo queremos hacer". "Hoy la comunicación, cuidar de nuestra comunicación y las fuentes de información, es el mejor instrumento frente a la desinformación, frente a la manipulación, frente a las injerencias extranjeras que quieren interferi en nuestros procesos democráticos, frente a los discursos del odio, que quieren romper lo más precioso que tenemos, nuestra convivencia", ha reivindicado.

Fuente: El Periódico

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