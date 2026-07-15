Miguel Bernad, tras la condena a David Sánchez: "Si Manos Limpias no hubiera presentado la querella, seguiría trabajando en la Diputación de Badajoz"

La sentencia dictada el 14 de julio por la Audiencia Provincial de Badajoz, que condena a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación administrativa por su contratación en la Diputación de Badajoz, sigue provocando reacciones. El fallo también impone 18 años de inhabilitación al expresidente de la institución provincial y secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, además de condenar a otros nueve acusados.

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, cuyo sindicato presentó la querella que dio origen al procedimiento judicial, considera que la resolución acredita que existió una contratación irregular y sostiene que, sin aquella iniciativa judicial, la situación no habría cambiado.

"Avisamos que había prevaricación administrativa"

"Desde que presentamos la primera querella ya avisó de que había prevaricación administrativa y ahí se quedó", afirma Bernad, quien añade que "si Manos Limpias no hubiera presentado la querella, David Sánchez seguiría trabajando en la Diputación Provincial de Badajoz".

El dirigente del sindicato recuerda además las críticas que, según sostiene, recibió la organización desde que inició el procedimiento. Asevera que han sido víctimas de "un ataque furibundo por parte del Ejecutivo". Muchas de las críticas señalaban "que era un tema de la extrema derecha que pretendía cargarse al hermano del presidente del Gobierno", afirma. A su juicio, la instrucción y la posterior sentencia han desmontado esas acusaciones.

Recurrirán la sentencia

No obstante, Bernad considera que el fallo se queda corto al no apreciar un delito de malversación de caudales públicos, por lo que anuncia que Manos Limpias presentará recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: "Vamos a recurrirlo porque creemos que sigue existiendo delito de malversación de caudales públicos", asegura.

Del mismo modo, dice que la sentencia desde su "punto de vista" ha quedado "algo coja". El secretario general del sindicato incide en que el tribunal "tenía que haber sentenciado también que ha habido malversación de caudales públicos".

Asimismo, avanza que Manos Limpias estudia recurrir también la absolución respecto al delito de tráfico de influencias. "Lo estamos estudiando", señala Bernad, quien recuerda que la acusación popular sostenía inicialmente los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Devolución de cantidades

Según explica, el sindicato también solicitará una aclaración de la sentencia para que se pronuncie sobre la devolución de las cantidades percibidas por David Sánchez y promoverá actuaciones ante el Tribunal de Cuentas.

"Vamos a pedir al Tribunal de Cuentas que intervenga en este tema", afirma Bernad, quien sostiene que "la perjudicada en estos momentos es la Diputación Provincial de Badajoz" y que la institución debería reclamar el reintegro del dinero público abonado durante esos años.

"La jueza Biedma ha sufrido ataques furibundos"

El secretario general de Manos Limpias dedica parte de su valoración a defender la actuación de la magistrada instructora y de los tres magistrados de la Audiencia Provincial. Según sostiene, ambos órganos judiciales soportaron una fuerte presión durante la tramitación del caso.

"La jueza Beatriz Biedma ha sufrido unos ataques furibundos", afirma Bernad, quien llega a sostener que "incluso utilizando las cloacas del Estado para presionar" a quienes investigaban el procedimiento. En la misma línea, asegura que tanto la instructora como el tribunal "se han mantenido firmes ante esos ataques".

A juicio del dirigente sindical, "la injerencia para cargarse el principio de división de poderes, el Ejecutivo ha perdido", una valoración que realiza al defender la independencia con la que, según él, se ha desarrollado todo el procedimiento.

Una causa con cariz nacional e internacional

Durante la entrevista, Bernad también reflexiona sobre la magnitud que ha tomado la instrucción y procesamiento de este caso con el paso del tiempo: "Ha adquirido una dimensión nacional e internacional", afirma. Así, vincula esta causa con otras investigaciones que afectan al entorno del presidente del Gobierno. En ese contexto, sostiene que existe una supuesta "organización criminal desde la calle Ferraz" relacionada con el PSOE.

En este sentido, augura que esta afirmación pueda acreditarse próximamente en otros procedimientos judiciales actualmente abiertos que procesan a personas vinculadas al partido socialista: "Va a terminar, claramente, con una condena de organización criminal dentro del PSOE a nivel central porque el número uno, P. S., es Pedro Sánchez", ha sentenciado.

Satisfacción al 90%

Pese a anunciar nuevos recursos, el secretario general reconoce que en el sindicato existe satisfacción por el resultado obtenido después de más de dos años de procedimiento.

"Sí, satisfacción. Aunque no es una satisfacción al cien por cien. Es una satisfacción al 90%", concluye Bernad, quien espera que el resto de acusaciones populares también recurran la sentencia para que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura revise los delitos que finalmente no fueron apreciados por la Audiencia Provincial de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz