Los retrasos permitieron a Les Naus acogerse al decreto de Mazón y evitar la protección permanente

Los retrasos acabaron jugando a favor de Les Naus. La cooperativa obtuvo ventaja en el concurso municipal al comprometerse a ejecutar la promoción en trece meses, incumplió después ese plazo sin sanción del Ayuntamiento de Alicante y llegó a tiempo para acogerse al decreto de Vivienda aprobado por el Consell de Carlos Mazón en diciembre de 2024. Ese cambio normativo le permitió solicitar que las viviendas pasaran de una protección permanente, fijada en la calificación provisional, a un periodo limitado de 30 años.

La secuencia es clave para entender otra derivada del caso. Les Naus no ganó la adjudicación de la parcela por la cláusula de desempate, que ha centrado buena parte del debate político y de las comparecencias en las Cortes. La cooperativa se impuso por 100 puntos frente a los 90 de Edificio Teulada. Uno de los elementos que le dio puntuación fue el plazo de ejecución. Frente a los 18 meses previstos como referencia en la licitación, Les Naus ofreció terminar las obras en trece meses.

Ese compromiso no se cumplió. La licencia de obras se concedió en diciembre de 2022, por lo que, si la cooperativa hubiera ejecutado la promoción en el plazo ofertado, los trabajos tendrían que haber concluido a principios de 2024. No ocurrió así. La obra se alargó más de dos años y el Ayuntamiento no sancionó a la cooperativa por incumplir un plazo que había tenido relevancia en la adjudicación del suelo público.

El retraso tuvo una consecuencia normativa de fondo. En mayo de 2023, el último Consell del Botànic aprobó el Decreto 68/2023, que introdujo una protección con carácter permanente para este tipo de viviendas. Ese era el marco bajo el que Les Naus obtuvo su calificación provisional. Según el informe técnico de Vivienda, la promoción contaba con una resolución de calificación provisional firmada el 7 de septiembre de 2023 por la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante.

Cambio con el PP

La situación cambió tras la llegada del PP a la Generalitat. En diciembre de 2024, el Consell de Mazón aprobó el Decreto 180/2024, que recuperó la caducidad de la protección a los 30 años. La cooperativa registró el 28 de febrero de 2025 una solicitud para modificar su calificación provisional y acogerse al nuevo marco. Vivienda aprobó la modificación el 24 de marzo de 2025.

El propio informe técnico de la conselleria recoge el alcance del cambio. La entrada en vigor del Decreto 180/2024 afectaba al periodo de protección de la promoción y obligaba a modificar el plazo que constaba en la calificación provisional, “pasando de permanente a periodo de protección de 30 años”. Es decir, Les Naus solicitó expresamente que se sustituyera el blindaje de por vida por una protección temporal.

La diferencia no es menor. Con la protección permanente, las viviendas quedaban sometidas de forma indefinida al régimen de vivienda protegida. Con el límite de 30 años, podrán salir después al mercado libre. La promoción se encuentra, además, en una zona de alto valor inmobiliario, donde los precios ya superan los 450.000 euros por vivienda. frente a los alrededor de 220.000 en que se tasaron. La modificación abre así un horizonte de revalorización futura que no existía con la calificación permanente.

Nuevo marco autonómico

La cooperativa también llegó a la fase de visados bajo el nuevo marco autonómico. El decreto de Mazón mantuvo el límite de ingresos de 6,5 veces el IPREM, aunque lo pasó de 12 a 14 pagas, lo que elevó el máximo permitido hasta unos 54.600 euros con carácter general. En determinados supuestos familiares o de discapacidad y dependencia, el tope puede rondar los 66.000 euros. Los contratos y visados tramitados en 2025 se resolvieron ya con la normativa vigente en ese momento.

El papel de los plazos ha aparecido de forma recurrente en la comisión de investigación de Les Naus en las Cortes. Varios comparecientes fueron preguntados por la oferta de trece meses, por la modificación posterior del calendario y por la ausencia de sanciones. Elpidio Vázquez, técnico jubilado que participó en la valoración de las ofertas, afirmó que, de haber seguido en el expediente, habría informado “severamente” sobre los retrasos. Pablo Torregrosa, técnico de Patrimonio, sostuvo que las circunstancias se consideraron razonables y que se interpretó que, si llegado un punto no se cumplían los plazos, se aplicarían penalizaciones.

La lectura política se concentra ahora en esa cadena de decisiones y retrasos. Les Naus obtuvo puntuación por prometer una obra más rápida, no cumplió ese compromiso, no fue sancionada por el Ayuntamiento y, al prolongarse la tramitación hasta 2025, pudo acogerse al decreto autonómico que redujo la protección de las viviendas de permanente a 30 años. La cooperativa no solo llegó al nuevo marco legal, pidió expresamente beneficiarse de él.