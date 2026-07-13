PAMPLONA
Los Miura cumplen en su enésima participación en San Fermín con un encierro peligroso y limpio
Seis toros de Miura, cinco hermanados y uno descolgado, han protagonizado un encierro rápido y noble en los Sanfermines pamploneses
Los toros de la ganadería sevillana de Miura han cumplido en su enésima participación en los encierros de los Sanfermines con una carrera rápida, peligrosa y limpia, en la que los bravos han encabezado prácticamente todo el recorrido, cinco de ellos hermanados y el sexto más descolgado pero sin hacer por los mozos.
Con menos participantes que en los últimos días, en este lunes de Sanfermines en el que los de Miura han protagonizado excepcionalmente el penúltimo encierro cuando lo habitual es que cierren la serie, los astados de la divisa sevillana han dejado correr y disfrutar a los mozos y mozas.
La carrera se ha completado en unos 2 minutos y medio y ha finalizado con una peculiar vuelta al ruedo, ya en el coso pamplonés, de los 6 astados, hermanados y nobles.
Fuente: El Periódico
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