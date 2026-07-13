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Illa emplaza a las comunidades del PP a reformar el modelo de financiación: “Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar”

El president de la Generalitat confía en que la sentencia del TJUE sobre la amnistía “sea clara” y que tras ello “se aplique con diligencia y sin dilación”

"Ya basta esta desconfianza con Catalunya y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto son malos españoles", ha arremetido el president de la Generalitat frente a la falta de alternativas planteadas por los populares

MADRID, 13/07/2026.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d) en 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, que se celebra en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

MADRID, 13/07/2026.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa (d) en 'Los Desayunos' de RTVE y la Agencia EFE, que se celebra en la sede del Instituto Cervantes en Madrid. / Mariscal / EFE

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Iván Gil

Madrid

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lanzado un mensaje a las comunidades del PP para que en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se sienten a debatir "con serenidad, con responsabilidad y con números" la nueva propuesta para la reforma del sistema de financiación con la que "todas mejoran, ninguna pierde recursos". Por ello ha pedido que se deje de criticar la propuesta por su origen, al surgir de un pacto con ERC avalado por el Govern, y reivindicado en este sentido que "Catalunya no tiene que pedir permiso para liderar".

"Ya basta esta desconfianza con Catalunya y de criticar las propuestas por su origen, no por su contenido. Los que hacen esto son malos españoles", se revolvió Illa durante una entrevista este lunes en Madrid en el marco de los 'Los Desayunos' de RTVE y EFE. Una incapacidad, según añadió, de "presentar una propuesta" y, por tanto, de afrontar los problemas y resolverlos.

"El Gobierno España pone más de 20.000 millones de euros, los detrae en sus recursos de administración general del Estado y los pone para mejorar la financiación de las comunidades autónomas", concluyó para destacar también del nuevo modelo que otorgar una mayor autonomía financiera a todas las comunidades por igual.

Con los presupuestos catalanes recién aprobados, como "base para los próximos años", Illa ha elevado la apuesta para mostrar su confianza de que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2027 que el Ejecutivo central pretende presentar el próximo otoño. Con todo, ha minimizado su importancia porque esta legislatura estaría "muy marcada por los fondos, que España está ejecutando de forma muy notable" y que eso permitiría haber encadenado varias prórrogas "sin que los ciudadanos noten la falta de presupuestos".

Aplicación de la amnistía "sin dilación"

El president se ha vuelto a desmarcar de las quinielas que lo sitúan en una posible sucesión de Pedro Sánchez para alabar la capacidad del jefe del Ejecutivo. "Se va a presentar y va a ganar y gobernar", ha zanjado para asegurar que si tuviese dudas de presentarse a las reelección "lo convencería". Sobre el cerco judicial al PSOE y al Gobierno ha pedido no mezclar todos los casos, al tiempo que reclamó "contundencia" para quien sea sentenciado por corrupción.

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Sobre la ley de amnistía, a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el president ha mostrado su esperanza en que la sentencia “sea clara” y, sobre todo, “que se aplique con más diligencia y sin dilación”. “Creo que la ley es clara en lo que quiere y tiene la mayoría que tuvo en el Congreso de los Diputados y ha y ha recibido ya más de 20 sentencias a favor del Tribunal Constitucional”, ha concluido.

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Fuente: El Periódico

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