Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viviendas turísticas en IbizaAlquiler ilegal en FormenteraPlayas de IbizaMercadillos de Ibiza
instagramlinkedin

Tras visitar Almería

Feijóo se compromete a un acuerdo de prevención de riesgos y coordinación ante incendios

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos. / PP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este lunes a que, si gobierna tras las próximas elecciones generales, presentará un gran acuerdo con las administraciones de Prevención de Riesgos, de Respuestas y de Coordinación ante los peligros naturales que se produzcan en España.

En su intervención ante los medios tras visitar en Turre (Almería) junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el Puesto Avanzado del incendio de Los Gallardos, que ha causado 13 muertos, Feijóo ha dicho que, ante las situaciones "complejas" que se producen en los últimos tiempos en materia de incendios, es necesario este "gran acuerdo de prevención de riesgos".

Feijóo ha señalado que, si logra gobernar, pondrá "un documento encima de la mesa", en el que la Administración General del Estado haga una propuesta para pasarla a las administraciones locales, provinciales y autonómicas, donde se concrete la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública.

Noticias relacionadas

Al mismo tiempo, también se concretarán los medios a disposición "conocidos" para toda la nación y el presupuesto plurianual que se necesita "para blindar a España, en la medida de lo posible, de este riesgo que cada vez va más en aumento".

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estamos equivocados si pensamos que hay que regar mucho': expertos de Ibiza advierten sobre los efectos del calor en las plantas
  2. Al estar a mitad de precio, se llevan más cajas': Toni Serra, comerciante de Santa Gertrudis, revela cuál es el producto que los extranjeros compran en grandes cantidades
  3. Santa Gertrudis vive sus meses más flojos de la temporada a la espera de las lluvias
  4. Tuve que comprar una vivienda para que una trabajadora no se quedara sin casa': Catalina Roig, propietaria de un bar en Santa Gertrudis
  5. Distribuidoras de hielo de Ibiza: 'Hemos subido los precios hasta un 10-12%, en una semana la electricidad subió un 37% y los plásticos un 47%
  6. La siesta de Lila Moss en el techo de una caseta varadero en Ibiza
  7. La gente prefiere ir a la playa': encargado del Bar Costa sobre la temporada
  8. Incendio en una casa okupada en ses Feixes de Talamanca de Ibiza

Aena y la erótica del poder

Aena y la erótica del poder

Marienna Sánchez-Jáuregui toma el relevo al frente del Rotary Club de Ibiza

Marienna Sánchez-Jáuregui toma el relevo al frente del Rotary Club de Ibiza

El Ibiza Tops Fútbol Playa reúne a mas de 300 jugadores y corona a sus campeones

El Ibiza Tops Fútbol Playa reúne a mas de 300 jugadores y corona a sus campeones

UGT alerta de que las condiciones laborales y de vivienda en Ibiza son "cada vez peores"

UGT alerta de que las condiciones laborales y de vivienda en Ibiza son "cada vez peores"

Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza

Arde un yate amarrado en el puerto deportivo Botafoc Ibiza

Dani García, chef: “La tarta de limón más cremosa se consigue con este paso que muchos hacen mal”

Dani García, chef: “La tarta de limón más cremosa se consigue con este paso que muchos hacen mal”

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Peinado pide a Begoña Gómez que justifique que sólo viajó a la graduación de su hija

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana

Ya es oficial: el perro Júpiter podrá subir al ascensor tras la decisión de la Corte Constitucional colombiana
Tracking Pixel Contents