Pedro Sánchez visitará este lunes las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este lunes, 13 de julio, las zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) que se declaró el pasado jueves día 9, y que se ha dado por estabilizado este domingo tras cobrarse la vida de doce personas en las primeras horas de su propagación.

Según ha informado el Gobierno, el presidente estará acompañado en esta visita de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

El jefe del Ejecutivo visitará el Puesto de Mando Avanzado instalado en Turre (Almería), y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio. Al término de la visita, realizará una declaración institucional.

Esta visita de Pedro Sánchez a la provincia de Almería ha conllevado un aplazamiento de la que tenía previsto llevar a cabo ese mismo día a La Línea de la Concepción (Cádiz) para participar en el acto institucional de demolición de la Verja que separa dicho municipio de Gibraltar, que finalmente se celebrará el miércoles día 15.

El presidente del Gobierno y Sara Aagesen visitarán estas zonas afectadas por el incendio de Los Gallardos después de que, desde el pasado viernes, hayan visitado el citado puesto de mando avanzado los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Defensa, Margarita Robles.

La titular de Defensa ha visitado este domingo además la zona de El Marchal, en Lubrín (Almería), y previamente ha informado en una comparecencia junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de que la Unidad Militar de Emergencias (UME) va a mantener desplegado un dispositivo en el lugar del incendio "el tiempo que haga falta" aunque el fuego haya quedado estabilizado y la situación operativa de la emergencia haya descendido del nivel 2 al 1.

Según ha confirmado el presidente de la Junta este domingo, el incendio ha quemado unas 7.000 hectáreas de superficie, y ocasionó el desalojo de unas 1.600 personas, si bien para todas ellas se ha autorizado ya el regreso a sus hogares.

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En lo que va de año 2026, Pedro Sánchez ha acudido a Andalucía al hilo de otros sucesos trágicos que se han vivido en la comunidad autónoma en los últimos meses, como fue el caso del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que se produjo el pasado 18 de enero, y las borrascas que originaron inundaciones durante el pasado invierno en puntos de la región como la localidad gaditana de Grazalema, que tuvo que ser temporalmente desalojada al completo.

Fuente: El Periódico