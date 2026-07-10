Juanma Moreno, sobre los fallecidos del incendio de Almería: "Muchos buscaron la salida natural y no pensaron que pudiera convertirse en una ratonera"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha repasado en los micrófonos de Cope y Canal Sur la última hora del incendio en Almería. Ha dejado claro hay 11 fallecidos -al menos cuatro de ellos son británicos-, aunque todo hace indicar que la cifra se puede elevar a 12, ya que son provisionales. De la misma manera, ha reseñado que hay un total de 19 desaparecidos por el momento. "En definitiva, una situación muy compleja y de difícil circunstancia", apuntó a la primera radio. Hay más de 3.150 hectáreas calcinadas.

Moreno explicó que se trata de una zona escarpada, con muchas casas diseminadas y cortijos. "Desgraciadamente, muchos de ellos han buscado la salida natural porque conocen los caminos y no pensaron en ningún momento que pudiera producirse una ratonera como se ha producido", afirmó el presidente de la Junta.

Por el momento, el incendio no está controlado. "Hay un dispositivo muy potente, pero es un incendio de una evolución muy rápida y la zona es demasiado compleja, porque como digo hay muchos barrancos", dijo el presidente del gobierno andaluza. "Ahora mismo el flanco derecho es el que más preocupa porque su posible avance iría a lo que son zonas de cultivo y el flanco izquierdo permanece muy activo, aunque el avance se dirige hacia la autovía, que ahí hay menos peligro".

Sobre el dispositivo que hay trabajando en las labores de extinción apuntó a casi 500 personas. "464 efectivos están trabajando allí, 124 vehículos, retenes del Infoca, está la UME, técnicos de operaciones, hay un dispositivo muy grande que esperamos y deseamos que a lo largo del día podamos empezar a perimetrarlo y a controlarlo. Hay 16 aeronaves que están también trabajando de primera hora del día".

El origen de este incendio podría ser un poste del tentido eléctrico caído. Eso derivaría las responsabilidades hacia el mantenimiento de aquellos que sean responsables del mismo. "Ahora mismo lo que estamos es intentando controlar el incendio, que es lo más importante, evitar que haya algún tipo de pérdida de vidas humanas. Tenemos 122 personas realojadas en el teatro de Lubrín, ahora mismo, y 52 en el polígono de Algarrucha, casi todas procedentes de Vedas".

Cancelada la toma de posesión

Tras conocer el incendio, la Junta de Andalucía ha cancelado el acto previsto de toma de posesión de los cargos de los consejeros que estaba previsto para hoy. Juanma Moreno lamentó que "teníamos un día que iba a ser, por fin, un tanto positivo con la toma de posesión de los distintos consejeros para que el mismo lunes se pudieran poner en marcha. Evidentemente, ya anoche cuando vimos esta información, nos dimos cuenta de que esto era lo suficientemente grave como para suspenderla y centrarnos en lo único importante".

Fuente: El Correo de Andalucía