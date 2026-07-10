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Caso Leire

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

El Ministerio Público respalda la petición de la UCO tras el informe que atribuye al expresidente de Correos un papel en los hechos investigados por la Audiencia Nacional

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

La Fiscalía pide a Pedraz imputar al exjefe de gabinete de Sánchez y el volcado del móvil

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EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que impute a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, y autorice el volcado de su móvil, como pidió la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que a través de un informe implicó al también expresidente de Correos en el caso Leire.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que el Ministerio Fiscal ha apoyado el volcado y análisis del móvil de Serrano, lo que implica darle a este la condición de investigado en el procedimiento que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

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La Fiscalía da este paso después de que los investigadores de la Guardia Civil apuntasen a la implicación de Serrano, tanto en la rama que investiga la "obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI" como en la supuesta organización que se dedicaba presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno de Pedro Sánchez.

Fuente: El Periódico

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