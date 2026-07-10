La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Israel de la flotilla solidaria con Gaza

El juez Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de instrucción de la Audiencia Nacional, ha decidido admitir a trámite la querella presentada por diversos miembros de la flotilla solidaria con Gaza por los malos tratos sufridos a mano de militares israelíes.

La admisión de la querella es parcial. El magistrado ha decidido que puede investigar "posibles delitos de detención ilegal cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española participantes en la “Global Sumud Flotilla”, pero se abstiene en cuanto "a los hechos cometidos a bordo de buques del Estado de Israel o en territorio israelí".