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La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Israel de la flotilla solidaria con Gaza

Archivo - Barco 'Freedom' de la Flotilla de la Libertad

Archivo - Barco 'Freedom' de la Flotilla de la Libertad / TWITTER/ @RUMBOAGAZA - Archivo

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Juan José Fernández

Cristina Gallardo

Madrid

El juez Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de instrucción de la Audiencia Nacional, ha decidido admitir a trámite la querella presentada por diversos miembros de la flotilla solidaria con Gaza por los malos tratos sufridos a mano de militares israelíes.

La admisión de la querella es parcial. El magistrado ha decidido que puede investigar "posibles delitos de detención ilegal cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española participantes en la “Global Sumud Flotilla”, pero se abstiene en cuanto "a los hechos cometidos a bordo de buques del Estado de Israel o en territorio israelí".

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Fuente: El Periódico

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