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Tribunales
La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Israel de la flotilla solidaria con Gaza
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El juez Luis Francisco de Jorge, titular de la plaza 1 de instrucción de la Audiencia Nacional, ha decidido admitir a trámite la querella presentada por diversos miembros de la flotilla solidaria con Gaza por los malos tratos sufridos a mano de militares israelíes.
La admisión de la querella es parcial. El magistrado ha decidido que puede investigar "posibles delitos de detención ilegal cometidos a bordo de las embarcaciones de bandera española participantes en la “Global Sumud Flotilla”, pero se abstiene en cuanto "a los hechos cometidos a bordo de buques del Estado de Israel o en territorio israelí".
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Fuente: El Periódico
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