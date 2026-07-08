Hacienda
Page exige a Sánchez una Conferencia de Presidentes y que "no avance más en el atropello a la igualdad" que supone la nueva financiación
El presidente de Castilla-La Mancha dice que el modelo presentado es "resultado del chantaje de los independentistas"
Reclama que primero se aprueben los Presupuestos "para saber si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha exigido hoy a Pedro Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes por "respeto a las autonomías" y para debatir el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno, que ha calificado como "el resultado del chantaje de los independentistas".
García-Page ha pedido también que "no se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta". En una intervención pública en Albacete, el dirigente castellano-manchego ha pedido al Ejecutivo de su partido que "tenga el coraje" de convocar el órgano que reúne al Gobierno con los presidentes autonómicos para que "a la cara lo podamos discutir".
El dirigente socialista ha pedido al Gobierno que primero presente y apruebe los Presupuestos Generales del Estado "para saber si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio".
El modelo de financiación autonómica que ha propuesto a las comunidades el ministro de Hacienda, Arcadi España, cuenta con el rechazo de los 10 ejecutivos autonómicos que controla el PP, pero también con el de dos gobiernos socialistas, el de Castilla-La Mancha y el de Asturias. A favor del mismo sí se ha situado el Govern catalán de Salvador Illa.
Las comunidades del PP han actuado en bloque desde que la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, puso sobre la mesa la reforma del sistema con hasta 21.000 millones de euros adicionales. Un rechazo generalizado que los consejeros conservadores volvieron a reiterar el pasado lunes en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). En el Ejecutivo tienen la convicción de que los territorios se oponen por orden de Génova en contra de sus propios intereses. Por eso ahora va a buscar romper el bloque o, al menos, que deban justificar su rechazo a sentarse a negociar o a recibir más recursos del Estado.
Pero el Gobierno se ha encontrado la oposición también de dos comunidades socialistas del régimen común. El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, el socialista Juan Alfonso Ruiz Molina, ya afeó el pasado lunes que este modelo de financiación esté "pactado de forma unilateral con una sola comunidad autónoma e, incluso, con un solo partido político", en referencia al acuerdo previo del Ejecutivo con ERC.
La Conferencia de Presidentes no se celebra desde junio de 2025, cuando se convocó la última en el palau de Pedralbes de Barcelona.
Fuente: El Periódico
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