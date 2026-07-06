DIRECTO | Última hora de la situación en los tribunales y de las reacciones políticas de los casos Zapatero, Leire Díez, Begoña Gómez y toda la trama PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está cercado por diferentes casos de corrupción próximos al partido y a su entorno: desde la trama Leire Diez-Santos Cerdán, la sentencia condenatoria contra su exministro José Luis Ábalos, la investigación de la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o caso de su mujer, Begoña Gómez, camino de ir a juicio, y el de su hermano, David Sánchez, que está a la espera de sentencia.

En el siguiente hilo informativo puede seguir en directo y al minuto las últimas noticias sobre los problemas judiciales del PSOE y, las reacciones políticas de PP y Vox, que reclaman la convocatoria de elecciones generales, y unos socios parlamentarios que elevan la presión al Gobierno para que actúe contra la corrupción y la situación política.

Fuente: El Periódico

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

En concreto, a Zapatero y su esposa (Sonsóles Espinosa), quien no está investigada por el juez, se les investiga lo relacionado con el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas entre 2002 y 2024.

Informa la Hacienda al magistrado, en dos comunicaciones de la Agencia Tributaria una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios”

La Agencia Tributaria comunica al juez del caso Plus Ultra, el que investiga al expresidente Zapatero y a sus hijas, que mantiene inspecciones fiscales abiertas desde junio y solicita que aclare si deben paralizarse por la existencia de una causa penal

Hacienda abre una inspección fiscal a Zapatero, su mujer y sus hijas La Agencia Tributaria tiene abiertas desde junio inspecciones fiscales al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; sus hijas, Alba y Laura; su esposa, María Sonsoles Espinosa, así como al empresario Julio Martínez Martínez y varias empresas y así se lo ha comunicado al juez que investiga el caso Plus Ultra. En sendos escritos, la Agencia Tributaria en Madrid y en Comunidad Valenciana ha indicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que tiene inspecciones abiertas en materia de IRPF, IVA o impuesto sobre el patrimonio, entre otros conceptos, abonados de 2021 a 2024 a varios investigados.

La citación de los tres se desprende de la sentencia reciente del Tribunal Supremo, por la que resultó condenado el exministro a 24 años de prisión y su mano derecha a 19 años y ocho meses. Tras la emisión de la sentencia, la Fiscalía Especial Contra la Corrupción remitió el pasado dia 1 un informe al juzgado que, en la Audiencia Nacional, instruye una de las ramas del caso Koldo. Dice la Fiscalía en su escrito que "en la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se revelan, como consecuencia de la prueba practicada en el acto del juicio oral, datos que apuntan a la intervención en tales hechos de personas respecto de las que todavía no se ha procedido a atribuirlas la condición de investigadas por su participación en la contratación de doña Jessica Rodríguez". Más información, aquí

El juez del caso Koldo llama a declarar como imputados a Jésica Rodríguez y al hermano de Koldo García Jessica Rodríguez, la exnovia del exministro José Luis Ábalos, tendrá que comparecer en la Audiencia Nacional el próximo día 20 de julio porque la Justicia aún investiga detalles de su fichaje fraudulento en sociedades públicas. Se la acusa ahora de dos supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias. Los aprecia el titular del juzgado de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haciendo suya la interpretación de la fiscalía sobre la contratación de Rodríguez en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, sin otra finalidad laboral que la de recibir una paga. Moreno ha emitido este viernes la providencia en la que llama a declarar a Jessica Rodríguez, y también, en la misma mañana, a Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos el condenado Koldo García, y al exdirectivo de ADIF Ignacio Zaldívar.

Juan José Fernández El número dos de la SEPI declara ante el juez por el rescate de Air Europa: "Ha contestado a todo el mundo" Saliendo en silencio ante las preguntas de los periodistas, el vicepresidente de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha concluido su primera comparecencia ante el juez por el rescate de Air Europa. "Respeto el trabajo de los medios de comunicación, pero no voy a hacer declaraciones", ha dicho tratando de avanzar entre los informadores y las cámaras. La abogada del Estado Rosa Seoane, que lo acompañaba, ha apuntado que Lora, en sus declaraciones, "ha contestado a todo el mundo, porque puede contestar a todo el mundo".

Cristina Gallardo Anticorrupción suma indicios contra la directora de la Guardia Civil: encuentros y mensajes borrados con Leire Díez y silencio ante los mandos El informe de las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen ha motivado la imputación de la responsable política del Instituto Armado, que deberá declarar el próximo día 16 en la Audiencia Nacional.