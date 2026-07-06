Las comunidades del PP rechazan los objetivos de estabilidad del Gobierno: "No disponemos de recursos suficientes"

El Gobierno ha cosechado un nuevo rechazo del Partido Popular en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Una vez más, las comunidades autónomas gobernadas por los populares se han opuesto a los planes del Gobierno: si en enero lo hicieron para votar contra el nuevo modelo de financiación autonómica que les ofreció la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero, este lunes lo han hecho contra la regla de gasto que aprobará este martes el Consejo de Ministros y que permitiría a comunidades y ayuntamientos incrementar un 4% el gasto en 2027, un 3,8% en 2028 y un 4,6% en 2029.

Como paso previo para arrancar con la tramitación de los Presupuestos para 2027, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha citado este lunes en la sede del ministerio a los consejeros de todas las autonomías. Más allá de esa senda de gasto, España ha anunciado también un objetivo de déficit del 0,1% para todos los territorios, una propuesta que ha sido rechazada de plano por los populares. "No disponemos de recursos suficientes", ha sentenciado la consejera extremeña, Elena Manzano.

"La mayoría de las comunidades autónomas, todas, salvo Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha (gobernadas por el PSOE), hemos votado en contra, pero sobre unos objetivos que son completamente irrelevantes, como son los objetivos del déficit y de la deuda", ha explicado su homóloga madrileña, Rocío Albert López-Ibor, sobre lo ocurrido en el interior de la reunión. En concreto, varios consejeros del PP se han quejado de que es un objetivo de déficit imposible de cumplir por las obligaciones que el Gobierno les impone.

No obstante, el rechazo por parte de las once comunidades que están en manos del PP no frena la elaboración de los Presupuestos. Será este martes cuando el Consejo de Ministros apruebe la senda de estabilidad para enviarla, posteriormente, al Congreso. Los planes del Ejecutivo es que se debata y se vote antes de que acabe julio. Salvo sorpresa de última hora, Junts volverá a oponerse, como en los años anteriores, y la senda será rechazada por la Cámara Baja.

El "teatrillo" de las cuentas

Pese a que Arcadi ha defendido que se trata de una financiación récord y un mayor margen de déficit y gasto para 2027. "No es creíble, dijeron lo mismo en el 2024, en el 2025, en el 2026, nada ha cambiado y por tanto lo que hoy se nos presenta en el 2027, pues sabemos que es solo una tapadera, una cortina de humo para tratar de pasar de pantalla y tapar la corrupción", ha dicho la consejera madrileña. El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Comunitat Valenciana, José Antonio Rovira, también ha denunciado que el único objetivo es "desviar la atención de toda la corrupción que ahora mismo tiene el PSOE".

Ya a la entrada de la reunión, la consejera de Hacienda de Andalucía, Carolina España, tildaba el encuentro de "teatrillo". La misma palabra la ha empleado también el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, que ha sostenido que Pedro Sánchez solo pretende usar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como "una palanca electoral" de cara a las próximas elecciones. "No vamos a caer en ninguna trampa", ha sentenciado en una rueda de prensa desde la sede popular en la madrileña calle de Génova tras recalcar que se trata de un "conejo más en la chistera" que se va a sacar Sánchez para ganar tiempo y convocar elecciones posteriormente.

La propuesta catalana

Los consejeros populares no se han mostrado tan reacios a una propuesta que ha llevado a la reunión la Generalitat de Catalunya. La consellera de Economia, Alícia Romero, ha planteado al Gobierno habilitar para las comunidades autónomas unos objetivos de déficit distintos a los que rigen al Estado central para así poder ampliar su capacidad de gasto en función de las cuentas de cada territorio. Se trataría de establecer objetivos de déficit asimétricos por territorios, teniendo en cuenta la situación fiscal diferente de cada uno.

De entrada, la mayoría de los consejeros del PP se han opuesto a la medida, asegurando que "las reglas del juego tienen que ser las mismas para todos" y que no se les había hecho llegar antes. Sin embargo, en las comunidades peor financiadas se ha abierto la puerta a estudiar esta idea. "Es cierto que poner el mismo déficit a todas las comunidades autónomas con un sistema de financiación que mejora a algunas y perjudica a otras tampoco tiene mucho sentido", ha dicho el valenciano Rovira. "Nosotros desde luego, la Región de Murcia que está peor financiada de España, vamos a estudiarla", ha dicho el consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín.