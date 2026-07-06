Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Navajazo en discotecaCadáver en IbizaTestimonio turistas en IbizaAlzamiento de bienes
instagramlinkedin

Devolución pasaporte

¿Begoña Gómez irá a la cumbre de la OTAN?

Ultima hora de los casos judiciales relacionados con el PSOE: En directo, informaciones sobre el caso Begoña Gómez y el caso ZP, entre otros

La retirada del pasaporte a Begoña Gómez le impedirá acompañar a Sánchez a las cumbres de la OTAN, la ONU o el G20

Begoña Gómez pide permiso a Peinado para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN y acudir a la graduación de su hija

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez, durante la inauguración de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer Begoña Gómez, durante la inauguración de la IV Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo. / Pool Moncloa/Borja Puig

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

May Mariño

El pasado 24 de junio, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entregó su pasaporte en cumplimiento de las medidas cautelares que le impuso el juez Juan Carlos Peinado. Begoña Gómez está a la espera de que se fije fecha para el juicio con jurado en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos por el ‘software’ de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Días después de entregar la documento, la defensa de Gómez pidió permiso al juez para viajar a Ankara y Londres entre los días 7 y 10 de julio. En concreto para acompañar al presidente del Gobierno a la 36º cumbre de la OTAN en la capital de Turquía, a la que ha sido invitada por Ermine Erdogan, esposa del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para realizar el viaje junto con la delegación española en el avión oficial, que parte el próximo martes. Y, después, regresar a Madrid, en vuelo comercial, vía desde Londres para asistir a la graduación de su hija.

Para conseguir el beneplácito del magistrado, su defensa remarcó que en todo momento estará acompañada por el dispositivo de seguridad de la Presidencia del Gobierno, por lo que considera plenamente garantizada su localización y avanza que, una vez finalizado el viaje, el pasaporte será devuelto al juzgado el siguiente día hábil. Pero aun no ha decido Peinado si le concede permiso alguno y el tiempo se agota.

La medida de la retirada de su pasaporte, - así como fichar quincenalmente y prohibirle su salida de España-, se implantó sin que la Audiencia Provincial de Madrid respondiera al recurso de queja que presentó su defensa buscando el alzamiento de las medidas cautelares que, para la defensa de Gómez son "disparatadas y ofensivas".

Noticias relacionadas

La presencia de Gómez no es habitual acompañando al jefe del Ejecutivo en este tipo de cumbres, a la excepción de la celebrada en Madrid con una intensa agenda paralela para los cónyuges de los mandatarios, sí lo ha hecho en ocasiones a la asamblea general de la ONU o a las cumbres del G20.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
  2. un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
  3. No había 'marketing' ni 'merchandising'; mandaba la música, no la imagen': Así recuerda el primer encargado de Amnesia sus inicios en una casa payesa de Ibiza
  4. Neus Mateu, primera teniente de alcalde de Sant Antoni: «Necesitamos ayuda para ganar la batalla contra el gas de la risa»
  5. Descubre el sabor puro del calabacín de Ibiza: carpaccio con mayonesa de 'peix sec' y picatostes
  6. Un experto avisa: los propietarios de clase media cometen 'barbaridades' en el alquiler de viviendas en Ibiza
  7. Mariano Torres, camionero de Ibiza tras extinguir un incendio: 'Mi trabajo no es el de bombero, pero intento ayudar
  8. Alarma vecinal por un peligroso paso de cebra junto a una guardería en Ibiza: 'Casi se las llevan por delante

Rusia busca mermar la cohesión interna de la OTAN con ataques híbridos y posibles acciones terrestres limitadas

Rusia busca mermar la cohesión interna de la OTAN con ataques híbridos y posibles acciones terrestres limitadas

"La fiesta está sobrevalorada, siempre volvía al hotel antes de las dos de la madrugada": Gal, neoyorquino de despedida de soltero en Ibiza

"La fiesta está sobrevalorada, siempre volvía al hotel antes de las dos de la madrugada": Gal, neoyorquino de despedida de soltero en Ibiza

Ibiza se moja por las personas que conviven con esclerosis múltiple

Ibiza se moja por las personas que conviven con esclerosis múltiple

La etapa 3 del Tour de Francia, en directo

La etapa 3 del Tour de Francia, en directo

El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario

El calor extremo se convierte en el principal riesgo climático para la salud en España y tensiona el sistema sanitario

Los jugadores del Beach Polo se lanzan al agua por la esclerosis múltiple

Tracking Pixel Contents