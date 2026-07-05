Javier Vendrell Camacho

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Juanma Moreno toma posesión de su acta como presidente de la Junta de Andalucía

El líder del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.