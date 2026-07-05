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Juanma Moreno toma posesión de su acta como presidente de la Junta de Andalucía

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Javier Vendrell Camacho

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Juanma Moreno toma posesión de su acta como presidente de la Junta de Andalucía

Javier Vendrell Camacho

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El líder del PP de Andalucía, Juanma Moreno, ha tomado posesión por tercera vez como presidente de la Junta en un acto en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Comunidad, en un acto al que ha asistido el que será su vicepresidente, el líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

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