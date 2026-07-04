Compromís unge a Oltra como alcaldable con el 96 % de apoyos y rodeada por la izquierda

Mónica Oltra ya es la candidata de Compromís a la Alcaldía de València. El 'sí' abrumador, del 96 %, que se ha desplegado en el salón de actos del Jardí Botànic de la Universitat de València este sábado ha permitido ratificar a Oltra como la alcaldable para las elecciones municipales del próximo 23 de mayo de 2027, dentro de 323 días. Es la oficialización de la vuelta de la exvicepresidenta de la Generalitat a las siglas de Compromís, aunque falta ver el futuro de estas en la candidatura que encabezará, llamando que sirva de "base" dentro de un frente más amplio con otras formaciones de izquierda así como asociaciones y organizaciones sociales.

De momento, el primer paso se ha dado y casi 100 días después de que Oltra anunciara su regreso a la primera línea política en el congreso de su partido, Iniciativa PV, la asamblea extraordinaria de Compromís València la ha confirmado como candidata a la alcaldía del Cap i Casal con 111 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones. Es una aprobación del 96 %, un resultado más que amplio, rozando el raro consenso interno, en un espacio político marcado por las múltiples sensibilidades que la conforman.

Pero más que el resultado a la propuesta para que Oltra encabece la papeleta de Compromís, que estaba cantado que saldría adelante, la cita en el Botànic, espacio simbólico para la izquierda valenciana, ha sido la puesta de largo del proyecto del nuevo proyecto de la dirigente valencianista en clave local, llamando a convertir los municipios en "espacios de resistencia" citando los ejemplos de Minneápolis, Nueva York o Manchester y, de paso, renovar los votos con la coalición que ayudó a fundar tras cuatro años sin participar bajo sus logos.

"Hacía mucho tiempo", ha comenzado la alcaldable de la formación ante los delegados en la asamblea. Ante ellos y ante los partidos de la izquierda alternativa invitados, Oltra ha dado sus primeros pasos con la vítola ya de candidata tratando de desbrozar el camino a seguir. Y en este ha repetido la idea de "desbordar las siglas" e ir más allá de una "suma" de partidos, pero sobre todo, ha vuelto a citar a Compromís, de quien había esquivado menciones previamente, situándolo como "base" para esa futura candidatura y pidiéndole "generosidad" para incorporar a otras formaciones progresistas así como asociaciones vecinales y movimientos sociales.

Mónica Oltra interviene ante la asamblea local de Compromís, este sábado. / Levante-EMV

Oltra ha lanzado así el primer gesto con la coalición que ayudó a fundar pocos minutos antes de que la asamblea debatiera y ratificara su nombramiento, único punto del día. Desde el centro del escenario, la exvicepresidenta ha transmitido su deseo de "hacer una candidatura del pueblo que salva al pueblo" remarcando que el pueblo "se salva organizándose en torno a proyectos políticos que se presentan a las elecciones". Ahí ha indicado que será un espacio "con mucho Compromís", a quien ha situado como "base" por el trabajo hecho previamente, y a quien le ha pedido "generosidad" para llevar a cabo un "desborde de las siglas", algo que ha matizado que no es "una suma de siglas de los partidos", sino que también se han de incorporar otras entidades sociales.

"Os pido unidad"

Antes de que la protagonista de la jornada fijara su hoja de ruta para concurrir en las urnas, esa apelación a la unidad ya se había enviado desde el escenario. Esta se ha concretado con el paso por la tribuna de los cuatro partidos de la izquierda alternativa invitados a la cita, que Oltra quiere incluir en su candidatura y que tanto con su presencia como con sus palabras han manifestado ese mismo deseo de vuelta, deshaciéndose, de paso, en elogios hacia la que sería su cabeza de cartel en caso de pacto.

“Es imprescindible desbordar la suma para poder multiplicar, con todos los colores de la izquierda vamos a ganar València y el País Valencià”, ha señalado la líder de EU, Rosa Pérez Garijo. “Aquí nos tienes, a tu lado, porque junta podemos”, ha indicado el portavoz municipal de Podem, Adrián Navalón. “Os pido unidad, ilusión y esperanza”, ha expresado la dirigente de la delegación valenciana de Sumar, Carmen Padilla. “Necesitamos un proyecto que ilusione y que sea diferenciador respecto a quien nos gobierna”, ha indicado Doménech García, de ERPV.

Pero no solo de partidos vive el anhelo del frente común de Oltra y eso también se ha notado en los siguientes intervinientes como la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, quien ha reclamado "más participación" y ser "tenidos en cuenta" en el futuro en caso de llegar a gobernar, o sindicatos como CCOO PV e Intersindical. "El futuro no está escrito, otra forma de gobernar es posible", ha indicado la representante de los primeros, Ana Belén Montero. "Hemos de ser valientes, juntas y unidas somos más fuertes; Mónica con tu alegría, rebeldía y valentía ganaremos València", ha añadido Elida Puig, de Intersindical.

Proyecto municipal

A cómo lograr ganar en las urnas el ayuntamiento le ha precedido un primer esbozo del proyecto que Oltra plantea para la ciudad de València en caso de gobernar. En este sentido, ha situado la vivienda como "el problema más grande" para el que ha indicado que se utilizarán todas las "ordenanzas, fiscalidad y herramientas a nuestro abasto para hacer la vivienda asequible" y ha citado al urbanismo como "la herramienta más importante para transformar esta ciudad". "Es el lápiz sobre el que debemos dibujar el plan de ordenación urbana", ha dicho al tiempo que es también el "bisturí con el que cortar las alas a los poderosos" llamando también a hacerlo en consonancia con el área metropolitana.

Noticias relacionadas

Asimismo, ha pedido una "alianza por la economía productiva", poniendo a los mercados municipales como ejemplo de la política de supermercados públicos que plantea Mandami en Nueva York; ha situado a la cultura como un "motor económico" y ha reclamado por "refrescar" la ciudad "para poder vivir" y combatir desde ella el cambio climático, introduciendo así una propuesta concreta: "Federico García Lorca se merece un gran jardín sin carriles que lo atraviesen". "València necesita un gobierno que le quiera, este es el reto y la causa", ha sentenciado.