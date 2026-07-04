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Albares: "España no se va a resignar a que una guerra tenga premio para el agresor"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "España está con el pueblo de Ucrania en su persecución de la paz y la libertad" y ha añadido que el futuro de ese país "reside en Europa".
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