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Albares: "España no se va a resignar a que una guerra tenga premio para el agresor"

Albares: "España no se va a resignar a que una guerra tenga premio para el agresor"

Javier Vendrell Camacho

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Albares: "España no se va a resignar a que una guerra tenga premio para el agresor"

Javier Vendrell Camacho

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este sábado que "España está con el pueblo de Ucrania en su persecución de la paz y la libertad" y ha añadido que el futuro de ese país "reside en Europa".

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